El último jueves 29 de diciembre y luego de estar prófugo de la justicia durante poco más de 3 semanas, la Policía Nacional logró capturar a Ronny García, agresor de Lady Guillén, quien estaba escondido en su vivienda ubicada en el Rímac.

Tras la detención de su agresor, Lady Guillén ofreció algunas declaraciones al noticiero 90 Central y cuestionó lo dicho por el cantante tras ser capturado, al asegurar que “se violaron sus derechos constitucionales”, que “se fugó del sistema corrupto de justicia” y calificó de “injusta” su condena.

“Hay algo que siento en mi corazón… Siento algo muy confuso muy enredado, como una sensación de paz, de descanso (…) Me da mucha indignación (lo que dijo Ronny García tras ser detenido) porque vemos que aún este señor no tiene un arrepentimiento sincero y que nunca lo tuvo”, dijo bastante mortificada Lady Guillén.

La conductora de TV se mostró satisfecha de que la justicia que esperaba haya llegado al fin y de que su agresor esté en manos de la justicia a punto de cumplir con la condena que le impuso el Poder Judicial; sin embargo, indicó que tenía sentimientos encontrados respecto a lo ocurrido.

“Me siento tranquila, mi paz esta recuperándose pero no está completa, aún me falta la sanción de los jueces que creo que es lo justo que estoy pidiendo, por todo el dolor y la burla que hicieron conmigo y con miles mujeres de todo el país”, aseveró.

Asimismo, Lady Guillén indicó que las huellas del maltrato que vivió a manos de Ronny García están frescas. “Cómo yo agarro un bisturí y le hago un cirugía al corazón y al alma, no puedo (…) El maltrato psicológico es una herida que no se cura nunca, uno tiene que tener un tratamiento constante y yo he dicho que he tenido que apender a convivir con mis traumas más nunca los he olvidado”, agregó.

