Juan Luis Cipriani: ¿Por qué baja la popularidad del cardenal?

De acuerdo con la última encuesta de Datum, publicada este viernes en Perú21, la desaprobación de la labor del arzobispo Juan Luis Cipriani ha aumentado en 13 puntos con respecto al mes anterior (en diciembre su aprobación y desaprobación estaba en 39% y en enero su aprobación está en 34%, mientras que su desaprobación está en 52%).

Al respecto, Maria Ysabel Cedano, directora de Demus-Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer, indicó a Perú21 que según ella, esto se debe a varios motivos como la denuncia del caso Sodalicio, pues había el rumor de que Cipriani conoció de estos hechos y no hizo nada.

Opinó que, en general, la iglesia tiene denuncias por pedofilia y por hechos vinculados a corrupción, pero “nadie dice nada”. También recordó la denuncia de plagio que se le hizo al cardenal.

El discurso de Cipriani

“Creo que si la autoridad máxima de la iglesia católica peruana no sale a deslindar, a zanjar y a comprometerse a erradicar y a investigar estos hechos, eso tiene que minar en su popularidad porque le va restando legitimidad a un discurso que dice defender la vida y la infancia”, detalló.

Para Cedano, otro aspecto tiene que ver con las frases desatinadas del religioso en relación a los derechos humanos y la homosexualidad. También se refirió al rechazo de las campañas ‘Déjala decidir’ y ‘Ni una menos’, así como a la igualdad de género.

Cedano opinó que los resultados de la encuesta también se debe a que fomenta el odio y la división entre los peruanos.

“La iglesia debería fomentar la paz y el amor y este señor nos hace pelear y dividir. Seguramente su popularidad seguirá decreciendo mientras el siga haciéndolo”.

La directora de Demus indicó que muchos católicos ya están cansados de recibir discursos cada domingo que indican que hay personas buenas y malas, personas que no merecen derechos: “El odio debe cansar a la gente. El odio no es popular. El amor y la felicidad, sí. La discriminación no es popular, la igualdad sí”, añadió Cedano.

Refirió que el incremento o decrecimiento de la popularidad del cardenal dependerá de la capacidad de autocrítica y cambio de política que tenga y de que respete el estado laico: “Que no se meta a imponer creencias religiosas a través de las políticas públicas ni a al sistema político. Que se dedique a trabajar por su comunidad”.

No cree en encuestas

Perú21 llamó al Arzobispado de Lima, pero se nos indicó que por el momento no se iban a pronunciar.

Consultada sobre el sondeo, la ex legisladora fujimorista Martha Chávez dijo a Perú21 que un pastor no se lleva por encuestas. “Yo soy católica, no de los que escogen el menú. Sigo a mi pastor, no creo ni más ni menos en él por una encuesta”.

Chávez consideró que la baja en la popularidad podría tener que ver con el tema Saavedra y la llamada ‘ideología de género’, pero no quiso darle mayor importancia: “Hay muchos intereses en juego”.

