Juan Luis Cipriani: "¿Dónde están los papás de aquellos que tiran piedras?"

Este sábado, el cardenal Juan Luis Cipriani se pronunció respecto a la segunda marcha contra el peaje en Puente Piedra, donde la Policía volvió a enfrentarse con los vecinos del distrito.

De acuerdo con el líder religioso, “el origen de todo esto [los desmanes] está en la familia”:

“¿Dónde están los papás de aquellos que tiran piedras? En la casa hay que enseñar a los niños a no tirar piedras. La expresión de disconformidad no puede ser ‘oye no estoy de acuerdo’ y te agarro a pedradas. El papá y la mamá tienen que saber dónde están los hijos siempre. ‘Hijo las piedras no es diálogo’, deben decirles”.