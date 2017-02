Cardenal Cipriani: “Decían nunca más corrupción y son corruptos"

El cardenal Juan Luis Cipriani , en su programa Diálogos de Fe, se refirió a los recientes casos de funcionarios vinculados a los sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht y dijo que se debe poner fin al veneno de la corrupción, y hacer justicia con esos personajes que alguna vez lo “maltraton”.

“Cuando veo esta podredumbre, veneno de la corrupción, me hace pensar que algunos de esos protagonistas se dedicaron a maltratarme. Decían nunca más corrupción, y son corruptos. Decían nunca más mentiras, y son mentirosos”.

El Cardenal pidió extirpar la corrupción y dijo que la justicia se tiene que aplicar hasta llegar al final y no por venganza, de tal forma que se ponga fin a la novela, que inició más de una década, de que hay “buenos y malos”:

“Todos somos pecadores, no engañemos al pueblo, solo que algunos ganan y otros pierden; a algunos les toca estar en la cárcel, a otros no; pero ojalá la justicia tenga las agallas para llegar al final de todo esto”.

Sobre los huaicos: Las autoridades deben estar más atentas

“Tenemos huaicos todos los años y no podemos decir que este año fue peor. La tecnología ya nos venía alertando sobre este panorama y creo que hay responsabilidad de las autoridades competentes, que no están bien organizadas para enfrentar este tipo de problemas. Las autoridades deben estar más atentas y no decir que no se sabía de estos fenómenos naturales”, enfatizó Cipriani.

Ideología de género es un invento de la ´postverdad’

Juan Luis Cipriani se refirió también sobre la llamada ‘ideología de género’ y dijo que esta es una actitud propia de esta época donde prevalece la cultura de la ‘posverdad’:

“La ‘posverdad’ quiere decir que no me interesa la moral, si está bien o mal, si es verdad o mentira. Me interesa mi egoísmo de sacarle el jugo a la vida. En esta ‘posverdad’ se maltrata la vida humana, la familia, la creación natural de hombre y mujer”.

Te puede interesar