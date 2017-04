Juan Borea Odría: Los testimonios que lo acusan de abuso sexual [Video]

Lo recuerdan todo y piden justicia. Las víctimas de Juan Borea Odría , quieren que los tocamientos a los que el ex director del colegio Héctor de Cárdenas los sometió de niños no queden impunes.

El programa Cuarto Poder conversó con cuatro de los dieciséis ex alumnos de la institución educativa que se han atrevido a denunciar al educador.

Durante la narración de sus testimonios, todos coincidieron en que durante la etapa escolar formaban parte del grupo llamado “los protegidos de Juan”/“los hijos de Juan”.

“(Mi peor recuerdo de Juan Borea) era su cara de placer cuando hizo lo que hizo”, dijo Daniel (33), músico y víctima de abuso sexual cuando tenía 12 años.

Durante su testimonio narró que el director les hacía elegir entre la suspensión o un castigo físico, llamado coloquialmente “el castiguito”. Consistía en llevar al alumno a la dirección, ubicarlo de espaldas frente a él, colocar uno de sus pies muy cerca a su zona genital y hacerle cosquillas.

Rafael (33), ingeniero químico, también fue testigo de esta práctica. A él lo becaron tras perder a su padre y Juan Borea fue su mentor y figura paterna.

Gabriel (40), artista plástico, confesó que entró al colegio cuando sus padres se separaron y estaba deprimido, factor que motivó su cercanía a Borea cuando tenía tan solo 8 años.

Él recuerda las manos del ex director apretando su pantorrilla y su pie contra sus genitales. También señaló que en una oportunidad, Juan Borea le mostró un arma de fuego.

Daniel (39), recibió este mismo trato cuando tenía 12 años, y asegura que Juan Borea Odría tenía un radar para encontrar a sus víctimas.

“Buscaba personas que tenían debilidad, chicos con problemas en casa, a los cuales acogía, protegía y disciplinaba. También elegía a los chicos que teníamos necesidad de destacar. Era un tipo frío y calculador, un depredador sexual”, sostuvo.

En búsqueda de justicia

Los delitos de abuso sexual prescriben antes que los perjudicados puedan denunciar. Así lo aseguran los ex alumnos que afirman haber sido víctimas de Juan Borea Odría.

Pese a ello, con su denuncia esperan poder crear conciencia y motivar a más personas a alzar su voz contra el ex director del colegio Héctor de Cárdenas.

“Queremos que lo que nos sucedió de niños no quede impune, aunque estamos muy conscientes de que legalmente eso no tiene posibilidad porque es muy remoto, queremos sentar precedentes para que no vuelva a ocurrir”, dijo uno de sus representantes.

Más información