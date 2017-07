El Instituto Geofísico del Perú (IGP) cumple el próximo 1 de julio 70 años como la entidad proveedora de información sobre terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaicos y deslizamientos de tierra.

Perú21 conversó con el doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, para que nos comente sobre los logros y los retos que tiene su institución en un mundo en el cual los desastres naturales se hacen cada vez más constantes.

¿Cuál ha sido el rol del IGP en estos casi 70 años?

-Desde sus inicios el IGP ha destacado por ser una institución dedicada a la investigación y por sus aportes científicos tanto a nivel nacional como internacional. El IGP con el pasar de los años ha ido participando más en la solución de los problemas directos de la sociedad. Con una red sismológica muy moderna y otros instrumentos, podemos dar la información necesaria a la población y a los tomadores de decisiones sobre los riesgos de las ocurrencias de sismos, tsunamis, etc.

¿Cuál ha sido su avance en su rol de investigación?

-En estos años hemos logrado incrementar el número de investigadores, hace una década teníamos 6 o 7, hoy hay aproximadamente 25; lo que se traduce en mayores aportes, que se han más visibles y de mayor provecho para la población. Ahora ya no solo vemos el tema sísmico sino que también el tema vulcanológico, el Fenómeno del Niño, deslizamientos y también el desarrollo tecnológico.Son 70 años de una labor de investigación bastante importante.

¿Cuán importantes es su rol en la gestión de riesgos en los desastres naturales?

-Nosotros nos dedicamos al conocimiento del peligro. Realizamos investigación de punta para saber las características, la dinámica y la presencia de estos, la información que nosotros creamos debe ser utilizada por los tomadores de decisiones. Todos los pronósticos que se hacen del fenómeno El Niño parten del instituto, trabajamos en brindar mejores escenarios de simulación.

Por ejemplo, con la información que tenemos, sabemos actualmente no se dan las condiciones necesarias para que se genere un Super Niño, al menos hasta fin de año; pero con el pasar de los meses vamos a tener mayor información.

Ha señalado que se dedican al conocimiento del peligro, ¿cuál es riesgo de que haya un gran sismo en la capital?

-Nosotros hemos logrado definir en que zonas del país se podrían producir en algún momento los sismos más grandes y entre ellos está la región central del Perú, donde se encuentra Lima. No ocurre un sismo importante desde hace más de 270 años, todos mencionan el terremoto de 1746 como el gran terremoto que no se repite. Cada día que pasa estamos más cerca de que un terremoto ocurra, probablemente alcance magnitudes superiores a 8.5, lo cual significa que toda la zona costera del Perú se sacuda con intensidades bastante altas.

Y en caso del estudio de los volcanes, otra área en la que también trabajan ¿cuáles han sido sus aportes?

-En el Perú tenemos 13 volcanes activos, pero 3 han mostrado más actividad (Ubinas, Sabancaya y el Misti); sin embargo, el riesgo es moderado. Nuestro aporte es que se han elaborado mapas de áreas de alcance, esa es información importante que debe ser utilizada para la gestión y así reducir la exposición y el riesgo para la población, pero obviamente no se está tomando con el debido interés esta información. La información existe pero falta decisión política para tomar decisiones reales.

¿Falta acción por parte de las autoridades?

-Debería haber un poco de acción por parte de las autoridades pero también falta cultura por parte de la población, hay medidas que se deben tomar.

Por ejemplo, lo que está haciendo la naturaleza cada año es mostrarnos su camino y su propiedad. Si la población es responsable no deberían invadir este espacio, el desastre no lo causa el huaico o la inundación, sino de la población que está invadiendo esta zona que es propiedad de la naturaleza.

Los estudios técnicos están, pero también está la propia naturaleza que nos está demostrando donde es que no debemos estar, sin embargo esto no se corrige.

En el campo de la astronomía, ¿cuáles han sido sus logros?

-El grupo es bastante joven, estamos trabajando en implementarnos más para hacer las observaciones, pero hemos avanzado en nivel de educación. Tenemos un planetario en Mayorazgo que está a disposición de la población y los colegios.

En fechas importantes también se puede hacer uso de los telescopios para observar el espacio. Aún nos falta mucho trabajo por hacer para poder proveer información de calidad en este campo.

¿Cómo se maneja los recursos para la investigación en un país que realmente no invierte en este rubro?

-Básicamente nuestro presupuesto que está orientado a lo que es productos por resultado. Nuestros proyectos tienen que estar orientados en la prevención de riesgos de desastres. Hay aportes muy importantes que hace el Estado y hay también un presupuesto que viene de cooperaciones internacionales. Sin embargo, en el país no se le da la importancia a la parte de la investigación como se hace en otros lugares del mundo y eso recae en que los investigadores que estamos en el Perú siempre estamos buscando realizar estancias o pasantías en el extranjero por tiempos bastante largos porque las condiciones en el Perú no se dan. No hay el reconocimiento ni el interés que se le debería dar, sería fantástico que toda la información que se genera con la investigación sea de utilidad para el Estado de manera directa, pero eso no ocurre.

¿Cuáles son los proyectos que tiene el IGP en el mediano plazo?

-Vamos a trabajar en la zonificación de suelos en el área de Piura que ha sido afectada este año por el Fenómeno del Niño Costero, esto como parte de la reconstrucción con cambios. Asimismo, estamos trabajando en los modelos de simulación de inundaciones en las quebradas para que se tenga información sobre los escenarios que han ocurrido, pues para la toma de decisiones se necesita información técnica.

