Los familiares de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán se encuentran en los exteriores de la sede de la Dirección de seguridad del Estado para exigir justicia por la muerte de los jóvenes que fallecieron calcinados en las estructuras tipo contenedor en la galería Nicolini en el incendio ocurrido en Las Malvinas.

Ellos están indignados por la decisión de la fiscal María Elena Hinostroza, quien no ordenó prisión preventiva contra los presuntos responsables —Jhonny Coico Sirlopu, alias‘Gringo’, y su pareja Vilma Zeña— de haber mantenido encerrados a los dos jóvenes.

Como se recuerda, el pasado viernes Coico se presentó a la la sede de la Dirección de seguridad del Estado para prestar su testimonio pero al no tener su abogado no se le tomó su declaración y se le citó para hoy a las 11 am.

