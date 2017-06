Incendio en Las Malvinas: Así se defendieron los dueños de los contenedores donde laboraban los jóvenes encerrados

José Fabián y Rocío de Paz Páucar han sido de las personas más buscadas en los últimos días. Ellos, figuran como propietarios de los almacenes del quinto piso de la galería Nicolini, precisamente el lugar donde unos jóvenes quedaron atrapados durante el incendio del último jueves.

Los esposos hablaron por primera vez desde que ocurrió la emergencia y lo hicieron para defenderse de las acusaciones. Fabián indicó que ellos le alquilaban el espacio a Jhony Colco y Vilma Zeña, la pareja que habría ‘contratado’ a estos jóvenes para hacerlos laborar en condiciones inhumanas.

“Nosotros lo alquilábamos como almacén. No sabíamos que trabajaban ahí los muchachos, incluso a ellos no los he visto”, precisó a Panamericana TV.

Como se recuerda informe de TV Perú reveló que los esposos son los propietarios de los contenedore del quinto piso tras pagar, en febrero último, S/70 mil a la empresa JPEG SAC por este espacio.

José Fabián y Rocío de Paz Páucar indicaron que en las próximas horas se acercaran a una dependencia policial para denunciar a la pareja a la que le alquilaban el espacio. Precisaron que ellos no han recibido notificación alguna de parte de las autoridades.

“Que se entregue el joven Jhony, que dé la cara. Que diga que él ha encerrado a los muchachos, que se presente y afronte”, mencionó al canal de televisión.

Sin embargo, el sujeto aceptó haber alquilado los almacenes a pesar de no contar con la licencia de funcionamiento, proceso que dijo “está en trámite”.

“No tenía licencia pero estábamos en proceso de tenerla para todo el quinto piso. La Municipalidad dijo que primero la empresa JPEG tiene que poner el sistema contra incendios y todo lo que es seguridad”, señaló José Fabián.

Los esposos, quien también cuentan con un local ferretero en la galería Nicolini, mencionaron que tras la emergencia su vida ha cambiado. “Ya nosotros no podemos salir de la casa, la gente nos grita, nos apedrea el carro. Nuestra vida ha cambiado […] Yo jamás haría algo así. Jamás”, comentó entre lágrimas Fabián.

