Alimentos saludables: Implementar advertencias en productos demorará hasta 3 años

Este sábado, el Gobierno, luego de 4 años, publicó el reglamento de la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes (Ley N° 30021). La norma anuncia la creación del Manual de Advertencias Publicitarias.

► Minsa revisará todos los registros sanitarios de productos lácteos

Este manual brindará las indicaciones para el rotulado de productos procesados. Estos tendrán que señalar si el alimento es Alto en Sodio, Alto en Azúcar, Alto en Grasas saturadas o contiene Grasas Trans.

El manual debe ser elaborado en un plazo no mayor a 15 días calendario, indica la norma.

Sin embargo, la implementación de esta norma en el etiquetado de los productos de los alimentos procesados aún tardará varios meses.

El mismo reglamento publica los plazos correspondientes para que los productores y comercializadores incluyan estas advertencias en sus productos. Esto se llevará a cabo según la siguiente tabla.

Es decir, de acuerdo a los parámetros establecidos, cantidad de gramos de sodio, azúcar, grasas saturadas o grasas trans, este nuevo etiquetado demorará entre 6 a 39 meses (3 años y 3 meses) luego de la aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias.

“La implementación no puede demorar tres años y los parámetros no pueden ser tan altos. Esto va a permitir que las personas se engañes y crean que estan comiendo saludable cuando no es así”, criticó las decana nacional del Colegio de Nutricionistas, Saby Mauricio Alza.

Más información