Huancayo: Ofrecen recompensa de S/20 mil para ubicar a asesinos de niña

Los asesinos de una niña de ocho años, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta en el distrito de El Tambo, en Huancayo, el 31 de diciembre, fueron incluidos por el Ministerio del Interior en el programa de recompensas y se ha ofrecido 20 mil soles a quienes den información que permita su captura.

“Es un caso que me ha conmovido mucho. Por ello he dispuesto que los presuntos autores sean incluidos en el programa de recompensas que nos lleve a la captura de los salvajes que han hecho esto”, manifestó el titular del Interior, Carlos Basombrío, quien agregó que ahora esta iniciativa para atrapar a hampones ya no solo alcanza a requisitoriados por la justicia, sino que también incluirá a los perpetradores de crímenes que aún no están juzgados, para llevarlos ante el juez.

Carlos Basombrío también señaló que un equipo especial de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha viajado a Huancayo para investigar el homicidio.

“Los agentes ya se han reunido con la fiscal del caso para hacer un análisis de las evidencias recabadas en la escena del crimen y programar los interrogatorios tanto a familiares, vecinos y conocidos”, comentó Basombrío.

Como es público, la menor, de iniciales E.E.P.Q., fue reportada por su madre como desaparecida el viernes 30 de diciembre del 2016. La progenitora de la víctima narró a los detectives que la pequeña, tras asistir a la clausura de su colegio, regresó sola a su casa a buscar un libro que se había olvidado. Al día siguiente, agentes policiales encontraron el cadáver de la menor cerca de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tenía signos de haber sido violada y estrangulada.

Las personas que tengan información confiable sobre este caso pueden hacer una llamada gratuita al 0800-40007. Las autoridades garantizan confidencialidad, seguridad y anonimato.