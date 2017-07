¡Horror en Chiclayo! Asesina a su ex pareja y la sepulta en su propia casa

Terrible crimen por celos. Luis Valladares Vidarte (44) confesó haber asesinado y enterrado en el patio de su vivienda del distrito de Reque, en Chiclayo , a su ex pareja Karina Rabanal Senmache.

Luego de su detención la madrugada de este miércoles, el sujeto explicó al personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) que cometió el homicidio porque Rabanal le confesó que había iniciado una relación con otra persona. Con ello, dijo, sabía que su ex pareja no volvería con él, situación que no permitiría.

Valladares declaró con total frialdad, además, que estranguló a su víctima la tarde del 18 de junio, luego de sostener una fuerte discusión en la casa de ella. “Se me metió el diablo”, dijo a los agentes. Al ver sin vida a Rabanal en el piso, según contó el homicida, la trasladó a bordo de su mototaxi hasta su vivienda ubicada en la cuadra uno de la calle Elías Aguirre, en donde la tuvo sobre un sillón por siete horas. Luego decidió cavar un hoyo en el patio y la sepultó. Creyó que era el crimen perfecto y que nadie descubriría la verdad.

Al percatarse de su ausencia, los familiares de Rabanal la reportaron como desaparecida. Su cadáver recién fue hallado la noche del martes, luego de una exhaustiva investigación policial. Los deudos exigieron cadena perpetua para Valladares.

