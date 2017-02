El hombre más rápido del Perú es sanmarquino y debes conocerlo

Se llama Andy Steven Martínez Chiroque y es la imagen de un sueño cumplido, que va a toda velocidad. En la web de su universidad, la San Marcos, lo presentan como el hombre más rápido del Perú y no exageran.

Andy Steven comparte el tiempo entre sus dos pasiones: el atletismo y sus estudios universitarios de Administración de Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Su historia es simple, pero edificante. En el 2014, obtuvo la medalla de oro al lograr el récord nacional en los 100 metros planos con un tiempo de 10:30 segundos, superando, luego de 37 años, la marca del histórico Fernando Acevedo en el XVI Campeonato Iberoamericano de Atletismo desarrollado en Brasil. Ahora, se alista para los próximos campeonatos en los que participará. A los 23 años de edad es considerado una promesa para el país.

“Me inicié a los 10 años, mientras estudiaba en el colegio José María Arguedas, gracias a mi entrenador Luis Gala, quien fue mi profesor de educación física y vio cualidades en mí para realizar el atletismo. Por eso, gracias a él, es que me dedico a este deporte”, cuenta Andy Steven, quien empezó en el fútbol, en quinto de secundaria, en la división de menores del club Juan Aurich de Chiclayo. Pero lo suyo era el atletismo.

El logro más grande que he obtenido hasta el momento fue hace tres años cuando conseguí romper el récord, por primera vez, de los 100 metros planos. Fue toda una anécdota, ya que estuve a punto de no asistir a ese campeonato porque no había alcanzado la marca que se requería para participar. Sin embargo, pude integrar el equipo por aproximación de marca y mis expectativas eran estar entre los ocho mejores a nivel de Iberoamérica, pero al final terminé siendo campeón y con el récord nacional.