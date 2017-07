Percy Vizcarra Basto, de 63 años, estaba ayer por la tarde a punto de pagar un producto en el supermercado Tottus de La Molina , cuando fue víctima de agresión física y verbal por parte de una mujer. El hecho fue grabado por muchos testigos y se hizo viral en Facebook.

“Yo estuve ayer en Tottus a las 7.15 de la noche. Pasé a comprar un solo artículo. Cuando ya estaba listo para que me llamen a pagar, una señora pasó por mi lado prepotente. Le dije que no empuje. Ella respondió: ‘¿Qué me has dicho?’ y se armó un alboroto. Allí me agrede verbalmente. Me dijo serrano de porquería. Y no entiendo por qué. Me tiró una cachetada y salió de la cola. Hubo muchas personas y se expandió como reguero de pólvora”, contó Percy Vizcarra a Perú.21.

Tras el bochornoso incidente, Percy Vizcarra denunció a la mujer en la comisaría de La Molina. El ingeniero, natural de Huancayo, piensa llegar hasta las últimas consecuencias con la denuncia.

“Ya he presentado una denuncia ante la comisaría de La Molina por agresión física verbal y daños. Soy serrano con mucho orgullo pero que esa palabra (serrano) venga sazonada con improperios me mortifica. El Perú es un país andino. Pensé que esto (la discriminación) se había superado”, explica, entre indignado y triste.

Percy contó a este diario que su agresora lo llamó para disculparse: “La señora me llamó para pedirme perdón. Me dijo que sus padres están enfermos pero el castigo más grande para ella es que la sociedad la condene”.

