Arequipa: Juegos mecánicos ‘Powerpark’ fueron clausurados por una serie de deficiencias

Una serie de deficiencias en seguridad hallaron los inspectores de Defensa Civil de la Municipalidad de Arequipa en los juegos mecánicos ‘Powerpark’ que se instalaron a la ribera del Río Chili, al costado del puente San Martín, en el cercado de la Ciudad, por lo que dispusieron la clausura definitiva.

Cables expuestos, juegos sin barandas, huecos en algunas estructuras, instalaciones eléctricas precarias y sin protección, son algunos de los hallazgos, indicó José Vásquez, subgerente provincial de Gestión de Riesgos de Desastres.

Hace más de una semana ya operaban esos juegos, no obstante, el funcionario señaló que no contaba con certificado de seguridad, ni licencia de funcionamiento, incluso la gerencia del Centro Histórico dispuso que esa área no puede utilizarse para esos fines.

Vásquez precisó que los propietarios del establecimiento tienen que desmotar sus juegos, si continúan operando, advirtió que emprenderían una denuncia por poner en riesgo la salud de los usuarios, ya que existe peligro de que ocurran incendios, descargas eléctricas y caídas.

Al momento de la inspección solo se encontraban los trabajadores de los juegos mecánicos, quienes manifestaron que no podían dar algún tipo de declaración.

