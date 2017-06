Google celebra la diversidad, igualdad y el amor con la campaña #OrgulloDeSer

En el marco del mes del Orgullo LGTB, donde dicha comunidad sale a las calles para expresar la libertad de vivir, amar, hablar y ser escuchada, Google ha lanzado la campaña #OrgulloDeSer a través de productos y plataformas como YouTube, Mapas, Búsqueda y Google Allo para difundir las voces de la diversidad.

Algunas de las iniciativas que tiene es una movilización de YouTubers de toda América Latina, que por dos semanas viajarán entre Brasil y México, produciendo contenidos sobre la diversidad y participando en las marchas y desfiles del Orgullo LGBT.

Asimismo, el buscador estará listo para la celebración cuando se LGBT o algún término relacionado.

Además, cerca de 12 organizaciones como Yaaj México, Colombia Diversa, It Gets Better, Pride Connection y FMELGBT, trabajaran para que puedan encontrar contenido relevante y fresco sobre las actividades que sucederán durante las próximas semanas.

Asimismo, a través de la app de mensajería Google Allo, habrá un nuevo paquete de stickers alusivos a la celebración.

