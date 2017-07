Giselle Robles Delgado: De vocación heroica

Tenía apenas 7 años cuando vio a su héroe salir de en medio de las llamas, llevando en hombros a un joven. Este héroe era su padre, un bombero experimentado, quien acababa de rescatar de la muerte a una persona en el Callao. Desde ese momento, Giselle Robles Delgado supo que pertenecería a esta noble institución: el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú .

“Recuerdo que tenía 7 años y mi padre me dijo que lo acompañe a jugar fútbol. En el camino vio que una máquina de su compañía se dirigía a un incendio en el Callao y decidió seguirla. Me dejó en el auto con la ventana semiabierta y desde allí vi cómo sacó a un trabajador en hombros”, nos contó esta valerosa mujer que ya tiene 20 años en la Compañía San Miguel N° 83.

Han transcurrido más de 30 años de aquel episodio. Giselle ha pasado por difíciles momentos como bombera, pero nunca ha pensado en dejar su institución. El último 22 de junio no fue la excepción en el incendio de Las Malvinas. Ella estuvo más de 26 horas manejando la escala telescópica frente a las enormes lenguas de fuego.

“Mis talones estaban inflamados, pero eso no era nada. Lo que me dolía era saber que dos personas estaban atrapadas arriba. Con la escalera subimos a ocho compañeros, pero las altas temperaturas hicieron imposible el rescate”, sostuvo.

Esta mujer que irradia bondad en su voz, está acostumbrada a los golpes de la vida. La muerte de su madre hace cuatro años fue la prueba más dura. El cáncer se la llevó y siente que pudo hacer algo más como paramédica. “Cuando tengo a un herido se me viene a la cabeza mi madre. Soy paramédica de profesión y ella falleció de un paro cardiaco. No pude hacer nada, la tuve que dejar ir. Por eso en cada emergencia aplico todo de mí, lo que he aprendido en mi capacitación, para que nadie se me muera”, afirmó Giselle entre lágrimas.