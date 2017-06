El grado de informalidad que desató el incendio en Las Malvinas, donde dos jóvenes quedaron como desaparecidos, y que luego salió al descubierto en Mesa Redonda, ahora también se puso de manifiesto en el emporio comercial de Gamarra, donde trabajan miles de personas y otras miles acuden diariamente.

La Municipalidad de La Victoria descubrió construcciones clandestinas de sótanos de hasta cuatro niveles. Estas edificaciones –que eran verdaderas trampas mortales– fueron halladas en la cuadra ocho del jirón Antonio Bazo.

Inspectores de Seguridad Ciudadana de ese distrito informaron que se encontró a seis obreros que hacían un forado para ampliar el sótano.

Se acusan

Por otro lado, ayer el gerente general de la inmobiliaria JPEG SAC, José Enrique López Ramírez, llegó a rendir su manifestación a la Dirección de Seguridad del Estado. Él afirmó que los lotes del quinto piso de la galería Nicolini fueron vendidos a 22 comerciantes.

“Nosotros ya no somos dueños de ese edificio, pues los lotes fueron vendidos a terceros, nosotros no sabemos qué uso les han dado. No somos responsables”, dijo a su salida.

Además, indicó que un lote fue vendido a José Fabián. “Vendimos los lotes en julio de 2016. Así está consignado en registros públicos”, señaló.

Por su parte, José Fabián y Rocío Depaz, los dueños de los contenedores clandestinos, señalaron que alquilaron dicho espacio a una pareja de empresarios. “Nosotros les alquilamos a Jhonny Coico y Vilma Zeña para que sean almacenes, no para que trabajen esos muchachos”, sostuvo.

Sabía que…

Los bomberos señalaron que la Fiscalía podría ingresar hoy a la galería Nicolini pues el fuego ya fue apagado casi por completo.