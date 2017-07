Gabriela Zavaleta es una arquitecta de 36 años, pero antes que todo es mujer, feminista y lesbiana. Es la presidenta de la asociación civil Más Igualdad Perú. Para ella, estas tres palabras han constituido una parte fundamental en su vida desde que asumió personalmente que le gustaban las mujeres (y no los hombres). Tenía 15 años.

“Nunca me juzgué por mis sentimientos”, dice esta arquitecta, aunque admite que, al igual que muchas personas que forman parte de la comunidad LGBTI, no fue fácil para ella decirle a sus padres cuál era su orientación sexual. Al principio, la noticia no fue bien recibida. Pero eso fue cambiando.

Ella fue creciendo y al mismo tiempo descubriendo “que vivía en una sociedad hostil y violenta contra las mujeres”. Por eso, como feminista, cree que es fundamental luchar contra la manera en “que hemos sido educadas”.

Formar una familia, comprar una casa, tener hijos. Este modo de vida, que se ajusta a los cánones de la sociedad actual, aunque no necesariamente en ese orden, nunca fue una opción para esta activista. Dice que no quiere casarse y mucho menos tener hijos, por ejemplo.

Todos los días por la mañana sale de su casa en Miraflores para supervisar obras en diversos distritos de Lima. Maneja su propia empresa y está segura de lo que hace: “La construcción es un rubro muy machista, y te exige ser muy dura en el trabajo”.

Ser mujer, feminista y lesbiana es mucho más que una orientación sexual, una ideología o un género: es una forma de vida que apuesta por no aceptar las imposiciones del resto.

“Se trata de una transformación que parte desde el momento en que te aceptas tal como eres”, explica Zavaleta. Y agrega: “La idea de que los hombres hacen unas cosas y que las mujeres hacen otras es absurda”.

Zavaleta participó ayer en la marcha del Orgullo LGBTI, en Lima. Pese a los detractores, ella remarca que miles avanzan por el camino correcto. Ese camino es una transformación, algo necesario, y, por eso, Gabriela Zavaleta no se detiene; avanza.

