"Un héroe es un héroe a secas", sostiene Francisco Tudela sobre condecoración a comandos 'Chavín de Huántar'

El ex canciller y ex rehén de la toma de la Embajada de Japón Francisco Tudela recordó y reflexionó sobre la exitosa operación ‘Chavín de Huántar’ llevada a cabo en 1996, que terminó con 126 días de cautiverio a manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y con el rescate de 71 personas, incluido él.

A 20 años de la operación ‘Chavín de Huántar’… ¿Cuáles son sus reflexiones?

- Lo que me sorprende y desconcierta es la inusitada atención de la prensa y de los políticos a la operación. Soy un profesor universitario, estoy acostumbrado a ver las cosas en forma secuencial, causal, racional.

Por otro lado, la reflexión es siempre la misma, estábamos en manos de asesinos y gracias a Dios fuimos liberados por las fuerzas del orden del Perú y eso genera un enorme agradecimiento y una meditación sobre la nocividad extrema de personas que apoyaron el plan no solo de forma material

sino intelectual de la lucha armada como medio de conquista del poder porque si existió el MRTA y Sendero Luminoso es porque esa ideología fue enseñada en las universidades del Perú por una izquierda burguesa que predicaba la lucha armada pero sabía que no iba a tomar las armas y eso me parece un gesto de increíble cobardía e hipocresía, que hoy es guardado bajo silencio. Básicamente, lo que pasó con el MRTA y Sendero Luminoso es que creyeron lo que los intelectuales peruanos decían, pero no hacían.

¿Qué opinión tiene sobre la condecoración como héroes de la democracia a los comandos ‘Chavín de Huántar’?

- Yo creo que el adjetivo ideológico está por demás puesto que un soldado que, voluntariamente se enfrenta a la muerte como el caso de Jiménez y Valer (comandos que fallecieron en operación Chavín de Huántar), lo hacen para ayudar a otras personas y no por un calificativo ideológico respecto a un sistema político. Creo que es más noble decir que son héroes sin adjetivar el concepto. Un héroe es un héroe a secas… un hombre que entrega su vida por los demás tiene una motivación muy superior a las ideologías políticas vistas en países comunistas. La encuentro absurda puesto que el heroísmo es una gran virtud humana. Lo que sí tienen es una naturaleza axiológica valorativa. Héroes como Miguel Grau no se sacrificaron en aras de una ideología sino de sus compatriotas. ¿Acaso Grau es un héroe de la democracia o del socialismo… No. Es un héroe del Perú. Esta adjetivación ideológica, inventada por los soviéticos, creo que degrada el concepto de héroe.

Giampietri califica para ser declarado héroe

¿El ex vicealmirante Luis Giampietri manifestó su desazón al contar que inicialmente el plan era incluir a los rehenes como héroes?

- Comprendo su desazón pues sufrimos mucho. Pero los héroes son nuestras mujeres e hijos que soportaron cuatro meses de incertidumbre sin saber si volvíamos. Nosotros nos enfrentamos a una situación muy dura pero no voluntariamente, en cambio, los comandos lo hicieron de forma voluntaria arriesgando su vida. Allí hay un matiz que era necesario distinguir. Yo actúe de la mejor manera que pude dentro de circunstancias que no elegí. Los comandos actuaron con conocimiento de causa y en circunstancias que escogieron. Su gesto es enorme, los héroes son ellos.

Pero el ex vicealmirante Giampietri asegura que ustedes colaboraron con la operación y que por eso deben ser incorporados como héroes

- Yo creo que el ex vicealmirante Giampietri ideó una gran comunicación desde la residencia para con los comandos, y lo hizo de forma brillante… Entonces, él si califica para ser declarado héroe porque tuvo un rol destacado. Pero, finalmente, quienes declaran a un héroe es el Parlamento.

Sobre el rescate

¿Qué rescata de todo lo que vivió en esta etapa?

- Hay muchas reflexiones. La primera es que gradualmente el ser humano va adaptándose a circunstancias extremadamente horrorosas. No teníamos agua, electricidad, ropa y los primeros días ni siquiera comida. No hay la sensación de qué cosa es horrible y qué realmente falta como cuando está en su casa. La segunda es el shock que me produjo una primera plana que publicó La República pues su enemistad política con el gobierno podía llegar al extremo de precipitar nuestra muerte. Quien hizo esa primera plana tenía que haber considerado que la respuesta del MRTA pudo haber sido muy violenta y ejecutarnos. Esa es la meditación que me acompaña hasta ahora… de cómo el odio en el Perú y cómo ese odio, no se detiene ante nada, y no es solamente un odio político, es un odio que persigue a los seres humanos hasta en su vida íntima. Eso lo encuentro monstruoso y creo que es uno de los motivos del atraso institucional y social en el Perú.

¿Recuerda cómo vivió los primeros momentos antes del rescate?

Sí, perfectamente. Estaba enterado, cambié de cuarto para no ser ejecutado por mi guardián y cuando se produjo la primera detonación salté a la terraza, nunca me eché, me quede de pie en la puerta que se abrió con explosión para saltar a la terraza, allí repté. Fue un día muy bueno porque ya desde la noche anterior yo sabía que eso había terminado. Dormí muy bien esa última noche. Cuando tocaron el himno de la Marina, sabía que era una señal de un ataque… luego las comunicaciones a partir del mediodía hicieron un recuento de que estábamos en la fase final de la operación y fue un día muy satisfactorio al saber que terminaba ese horror.

El Perú y la comunidad internacional no olvidará aquella foto en la que usted aparece saliendo herido de la embajada

- Salió en la primera plana del Times en Londres. Siento que esta imagen es un testimonio de supervivencia. Tengo la foto en archivo, no la he enmarcado.

¿Esta ha sido la experiencia más traumática que le tocó vivir?

- No. Creo que ha sido extremadamente traumática pero luego viví otra más traumática que me reservaré.

