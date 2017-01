Un total de 81 delfines murieron tras quedar varados en las costas del Parque Nacional de Everglades en Florida, Estados Unidos.

La institución hizo el lamentable anuncio a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, donde publicaron fotografías en las que se observan los cadáveres de los animales flotando muy cerca a la playa.

A pod of 95 false killer whales have stranded on the Gulf Coast of Everglades National Park, just north of Highland Beach. pic.twitter.com/2B5GmZeCnX