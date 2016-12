El alcalde de Tumbes, Manuel de Lama, denunció que delincuentes que dicen ser de la organización criminal La Gran Familia le exigen un cupo de S/50 mil para no atentar contra él ni su familia.

“En las llamadas me dicen que colabore con ellos por Navidad y Año Nuevo, esto ya comienza a preocuparme porque son más de 25 llamadas las que he recibido. Me indigna porque esto no venía pasando en Tumbes”, señaló en conferencia de prensa.

El burgomaestre aseguró que no ha contestado ninguna llamada, pero el último jueves recibió un mensaje perturbador a su celular en el que le indicaban que respondiera o de lo contrario lo iban a matar. El caso es investigado por la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tumbes