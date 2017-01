Piura: Alcalde de Catacaos denunció que es víctima de extorsionadores

El alcalde del distrito de Catacaos, en Piura, Juan Cieza, denunció ante la Policía que —a través de llamadas telefónicas— delincuentes le exigen dinero y lo amenazan con atacar su vivienda con una granada si es que no cumple.

“A las 12:19 de ayer ingresó una llamada en la cual me piden una colaboración. Si no accedo, dicen que van a ponerme una granada en mi casa o van a balearla. También (amenazan con atacar) mi vehículo. Hoy he recibido dos llamadas más. Eso ya está en manos de la Policía”, sostuvo.

Los hampones, según la autoridad, no han precisado el monto del cupo y solo se han limitado a decirle que ceda a una “colaboración”.

En el 2015 desconocidos dejaron un papel con un mensaje amenazante y cinco balas en la casa de Cieza. Aquel año los extorsionadores exigían un cupo de S/20 mil.

