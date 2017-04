Evangelina Chamorro: Artista colombiano le obsequió obra en plastilina que ilustra cómo sobrevivió a huaico

Patricia Quispe @pquispev

La imagen de Evangelina Chamorro emergiendo del lodo y del barro en Punta Hermosa, tras las lluvias y huaicos que azotaron diversas zonas del país, se convirtió, semanas atrás, en el símbolo del coraje y valentía de miles de peruanos ante la emergencia.

Pero la proeza de esta joven mujer fue también inspiración para el artista colombiano Édgar Humberto Álvarez (Alter Eddie), del fanpage Se lo explico en plastilina?, quien con destreza la plasmó en plastilina creando una obra que ha trascendido fronteras.

El último jueves, Evangelina Chamorro y Álvarez se reunieron. Fue un encuentro cálido, “raro” dijo el artista en declaraciones exclusivas a Perú21.

“Ha sido como un encuentro muy conmovedor, tengo el corazón no roto, sino raro. Generalmente no me encuentro con las figuras que hago y haberlo hecho con ella, convertida en un símbolo, ha creado una familiaridad entre nosotros muy fuerte y eso me parece muy bonito”, manifestó.

El artista colombiano, además, se mostró conmovido con Evangelina Chamorro, con quien se dio tiempo de trabajar con plastilina en su vivienda de Punta Hermosa y a quien le obsequió su obra, aquella que plasma el momento justo en que ella emerge del barro a la vida.

“Lo bonito es la sencillez de ella, (es) trasparente”, dice, y nos regala la fotografía que ilustra esta nota y donde la Evangelina de carne y hueso sonríe al lado de la Evangelina de plastilina.

Álvarez se reunió con Evangelina este jueves. (Renzo Salazar)

Édgar Álvarez retorna a Colombia. Evangelina Chamorro se queda en Lima esperando salir adelante y dejar atrás la tragedia que le tocó vivir…

