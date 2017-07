Situación alarmante. Un estudio elaborado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló que más del 30% de animales vertebrados están en decadencia, tanto a nivel de población como de reparto geográfico.

De acuerdo al citado informe, el planeta afronta lo que los investigadores a cargo denominan como “la sexta extinción masiva” de animales, lo que representa un “ataque aterrador contra las bases de la civilización humana”.

“Se trata de una aniquilación biológica que se produce a nivel global, incluso aunque las especies a las que pertenecen estas poblaciones existan todavía en algún lugar de la Tierra”, manifestó Rodolfo Dirzo, profesor de Biología de la Universidad de Stanford.

► Estados Unidos: Este campista despertó con su cabeza entre los dientes de un oso



“La sexta extinción masiva ya está aquí y el margen para actuar con eficacia cada vez es más estrecho, sin duda dos o tres decenios como máximo”, se añade en la publicación.

“Varias especies de animales que estaban relativamente seguras hace 10 o 20 años —como leones o jirafas— están ahora en peligro”, revela la investigación.

Más información