Mariella Sausa

Las palabras del congresista de Fuerza Popular, Bienvenido Ramírez, referidas a que el síndrome del Alzheimer “se da en aquellas personas que estudiaron y leyeron mucho” han causado sorpresa, confusión y hasta risas entre la opinión pública. Sin embargo, también han servido para poner en evidencia la gravedad de una enfermedad, que afecta a más de 300,000 peruanos y para la cual no existe cura.

El geriatra Carlos Sandoval Cáceres, autor del libro ‘La enfermedad del olvido, confrontando el alzheimer y otras demencias’, aseveró que lo dicho por Ramírez está totalmente errado, pues es todo lo contrario: “estudiar y leer es un factor protector contra el Alzheimer”.

Sandoval explicó que el Alhzeimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las funciones cerebrales y se inicia con la pérdida de la memoria reciente. Además, ocasiona la pérdida de una serie de funciones neurológicas, como la orientación, juicio, cálculo, pensamiento y razonamiento.

En etapas más avanzadas, que se pueden dar en un rango de 10 años, este mal afecta el habla y la realización de actividades diarias, haciendo que los pacientes se vuelvan dependientes.

Aunque no se sabe qué causa la enfermedad hay factores de riesgo para su desarrollo, como la diabetes, el colesterol alto y el abuso de medicamentos para dormir. Sin embargo, el más importante es la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de tener la enfermedad, que usualmente se presenta después de los 60 años.

El sexo femenino también está más afectado por el alzheimer, pues por cada tres ancianas, hay un varón con el trastorno.

“Empero, los factores de riesgo no son determinantes, es como tener los tickets de una rifa. Si tienes más tickets tienes más probabilidad de desarrollar la enfermedad, pero eso no significa que de todas maneras la tendrás. Esta enfermedad no distingue sexo, raza o estrato social”, manifestó el experto.

Factores protectores

El médico indicó, además, que así como hay factores de riesgo, también hay factores que protegen de la enfermedad. Entre ellos está la actividad física y la actividad mental.

“Está documentado por estudios de la Organización Mundial de la Salud que tener la mente más activa es un factor que protege a la persona del Alzheimer”, sostuvo.

Sandoval indicó que las personas cultas e inteligentes tampoco se libran de la enfermedad, pues hay personajes como Gabriel García Márquez o Margaret Thatcher, que siendo gente muy preparada sufrió de Alzheimer.

“Pero definitivamente el leer o estudiar no va a causar Alzheimer, sino que más bien ayudará a prevenir la enfermedad. Es un factor protector”, resaltó.

El también geriatra de Solidaridad Salud señaló que, aunque la enfermedad se puede diagnosticar de forma temprana, esta no va a detener su progreso.

“El diagnóstico temprano sirve para preparar la casa y a la familia para lo que viene, porque el síndrome no tiene cura. Los tratamientos son solo para aliviar los síntomas, como el trastorno de conducta o de sueño, pero el paciente con Alzheimer perderá su lucidez, llegará a olvidarse de su familia, de firmar documentos y hasta de comer. Es una enfermedad muy triste y cruel en la que el paciente terminará postrado en cama”, manifestó.

Precisamente por ello, Sandoval pidió a las autoridades reglamentar la ley que crea el plan nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, pues señaló que la norma fue aprobada en 2013 y hasta ahora no se hace efectiva: “Esta ley es necesaria porque dará soporte y protección al 7% de peruanos que sufren por esta enfermedad”. Sin duda, es un tema serio que no debería dar risa ni tomarse a la ligera.

