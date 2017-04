Ellos están salvando al Perú

Dolor, tragedia y demasiada impotencia. Las lluvias, huaicos y desbordes ocurridos desde enero en diversas partes del Perú desnudaron el lado más frágil y descuidado de nuestro país. Desde 1925 no se presentaba un fenómeno similar, señalaron las autoridades, informando y justificándose a la vez. El número de muertos, como una suerte de un aterrador termómetro, nos gritaba día a día lo que el desastre dejaba a su paso. Hasta el viernes, la cifra parecía calmarse en 106 víctimas mortales. Los damnificados suman cientos de miles.

Nunca antes una frase pegó tanto entre los peruanos. ‘Una sola fuerza’ se convirtió en el lema para convocar a todo el que quiera ayudar, con lo que sea, lo que se tenga, incluso la voluntad. Y esto, exactamente, fue lo que hicieron Carlos, Cecilia, Ronald, Freddy y los vecinos de Huaycán, peruanos como cualquiera, que teniendo tan poco no dudaron en dar mucho por aquellas personas afectadas, como ellos mismos lo estaban en ese momento. Una labor realizada por ciudadanos como cualquiera de nosotros que podrían pasar desapercibidos pero su trabajo para apoyar a al prójimo no era para nada invisible. Siempre en silencio. Como el título del libro de Richard Ford, ellos se han convertido en flores entre las grietas en medio del desastre o como bien dijo Jorge Luis Borges en su poema ‘Los Justos’: “Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo”. Estas son sus historias.

La entrada a Barba Blanca, en Callahuanca, es una pista que ha soportado en estas dos últimas semanas las idas y venidas de vehículos como nunca en toda su historia. El pequeño anexo sucumbió ante una serie de huaicos que han dejado a 60 familias en la completa miseria: sus casas y cosas quedaron enterradas bajo el lodo en cuestión de segundos.

Ronald Loylo lo vio todo junto a sus hijas el jueves 16 de marzo. Dos semanas después, sus ojos grandes se exaltan aún más al recordar todo lo que dejó esa lluvia feroz y al notar que su hija ya no podrá ir al colegio. En la IE Bolognesi, el barro se escapa hasta por las ventanas.

“Sabíamos que no nos podíamos quedar así”, dice para comenzar a contar su labor desde ese entonces. “Desde el primer día comenzamos a recibir ayuda”, explica luciendo un polo que dice “Barba Blanca resiste” y una vara fosforescente. El primer día tras los huaicos no descansó ni siquiera un minuto. Comenzó a guiar a los carros y tractores que venían a ofrecer ayuda. Decidió dar un poco de calma en el caos.

Dos semanas después aún se le puede encontrar en la entrada del anexo. En Barba Blanca no hay policías de transito y, por ahora, no se necesitan. Ronald ha asumido esa labor y se ha convertido en una suerte de autoridad en el pueblo.

Aparte de gestionar las donaciones que llegan, cuida de ellas. “Mi labor es voluntaria, no me dan un centavo por esto. Voy dos semanas parejo de siete de la mañana hasta el anochecer. Mis amigos me recompensan dándome las gracias y para mí con eso basta”, señala.

Vale arriesgar la vida

“En ti encomiendo mi cuerpo y espíritu”, dice el rescatista Freddy Barreto mientras se afirma de una soga, pisa firme el suelo y se introduce en la caudalosa corriente del río Rímac. Su objetivo era llegar a un islote situado a unos dos metros de distancia y anclar hasta el otro lado el cuerpo de Alexander Quispe, el ingeniero de 32 años que falleció tras ser arrastrado casi 15 kilómetros por el río hasta quedar varado en Chaclacayo.

“Una familia quería darle una cristiana sepultura a su ser querido y yo debía cumplir con mi deber”, sostuvo Barreto, quien desde el año 2009 forma parte del Departamento Especial de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional del Perú.

En un inicio, el equipo de rescate pensó que el joven ingeniero podría haber quedado sepultado entre los escombros mientras realizaba labores de inspección. Lo buscaron por varias horas. Pero luego alertaron que el cuerpo había sido encontrado a varios kilómetros de distancia.

Tras recuperar el cadáver, el rescatista llamó a su familia para decirles que se encontraba bien. Eran las tres de la tarde, y solo había comido dos panes y un vaso de avena. Ese día almorzó recién a las nueve de la noche. Al día siguiente, como de costumbre, se levantó a las cuatro y media de la madrugada, se despidió de su esposa y de sus dos pequeños hijos, y salió de su casa dispuesto a atender una nueva emergencia. Barreto debe dejar problemas sin resolver en casa y salir al encuentro de problemas más graves y urgentes. “Nosotros no tenemos horario, no sabemos decir no; todos los rescatistas somos voluntarios, y si necesitan nuestro apoyo nosotros tenemos que estar ahí”. Personas como Barreto están salvando el mundo.

Los vecinos de Huaycán

La combi llegó. Jorge Luis Rodríguez deja el volante y desciende, Betsy del Águila baja una olla y María Figueroa otra más, Julián Sinchi se encarga de los cubiertos y Lola Quispe de los vasos. Aurelio y Lalo empiezan a vocear y en cuestión de segundos tiene una fila al frente suyo. Son la una y media en Barba Blanca, donde el sol y el polvo son inclementes.

Una semana antes, estos siete vecinos de Huaycán decidieron no quedarse inmóviles. La decisión la tomaron en un par de minutos y conocían que en Barba Blanca un huaico había dejado al pueblo enterrado por el lodo. ¿Con qué ayudar? Jorge Luis no lo dudó: llevaremos comida. Juntó a seis vecinos y amigos y se comenzaron a organizar.

Han pasado dos semanas del desastre y el menú de esta tarde consiste en pavita, arroz y papá. El refresco es una infusión y hasta hay para repetir. Mujeres, hombres, niños y ancianos cogen los alimentos y buscan donde sentarse. Desde hace una semana la entrada a este pueblo se ha convertido en una especie de comedor.

Es la tercera vez que este grupo de señores y señoras llegan a la comunidad trayendo almuerzos. “Somos unos vecinos de Huaycán, no hay ningún nombre ningún apellido”, aclara Jorge Luis mientras reparte los táperes de comida. Los siete no quieren salir en prensa, pero ante la insistencia cuentan que vienen de la Unidad Comunal de Vivienda 50 Zona C.

“Hoy hemos traído 300 platos de comida y agua, nos están sobrando algunas y las repartiremos en el camino. Nadie se va a quedar hoy sin comer. Nadie”, asegura Jorge Luis y no hay razón para desconfiar de él.

Abrir una puerta

Carlos llegó a Barba Blanca en 1987, planeaba solo estar tres meses en este anexo de Callahuanca, trabajando para una empresa eléctrica. Sus planes cambiaron. Se enamoró de su esposa y también de la tierra. Lo suficiente para no volver a Lima.

El tercer hijo de Carlos nació en la semana, fue una niña. “En medio de todo, tuve una alegría”, relata sobre el 16 de marzo, cuando unos huaicos inundaron el pueblo.

Carlos es operador encargado de la subestación de Red de Energía del Perú (REP), una empresa de interconexión eléctrica ubicada en lo más alto de Barba Blanca. En la tarde de aquel día, una enorme nube gris se acercó amenazante al pueblo. Pasaron solo minutos hasta que las gotas comenzaron a caer y el río Santa Eulalia, a crecer. El desborde fue inminente.

A las 5 de la tarde, el anexo completo yacía bajo el lodo y a los vecinos solo les quedó subir a la cumbre, donde REP tiene una subestación. Con la desesperación al tope, niños, mujeres, hombres y ancianos tocaron las puertas de la planta. Carlos abrió.

Completamente mojadas, unas 60 familias rogaron por un lugar donde dormir. Carlos, arriesgando su empleo, les ofreció unos cuartos, lo suficiente para calmar su angustia. Un día después, sus jefes lo felicitaron por esta decisión, había hecho lo correcto.

A dos semanas de la tragedia, diez familias perduran en las instalaciones de la empresa. Allí tienen una cocina y cuartos donde descansar. Las donaciones no dejan de llegar y ya la Municipalidad de Callahuanca les ha prometido un lugar para reubicarse.

En Barba Blanca todos están agradecidos de que Carlos haya abierto la puerta ese fatídico 16 de marzo.

Servir cuando se necesita

Cecilia Castañeda, una de las miles de voluntarias que se sumaron a las labores de ayuda en el centro de acopio del Palacio de Gobierno, convocó a un grupo de casi 25 personas, entre familiares y amigas. Todas tienen en común estar dispuestas a ayudar en lo que sea necesario.

Son las nueve de la mañana en un soleado primer día de abril. Es el último sábado antes de que los camiones del Ejército trasladen las donaciones del centro de acopio del Palacio de Gobierno a los damnificados por los huaicos en la región de Piura. Desde hace 15 días, Castañeda no se da tregua.

Para ella, es en los momentos más difíciles cuando aflora lo mejor de los peruanos. “He visto señoras cargando pesos de más de 20 kilos, todos los días, acompañadas de sus hijas menores de edad, sudando, recogiendo la basura. Todas, sin distinción, nos ensuciamos las manos para que todo esto salga bien”.

Castañeda manifiesta que hay mucha más gente ayudando, no solo en Palacio, sino también en la Videna, en el Dibós, en la Cruz Roja, y en muchos otros lugares del país, insiste.

Cecilia no duda ni un segundo cuando le preguntan si el peruano es solidario. “Al cien por ciento”, responde. Gente que, al igual que ella, entrega su tiempo, su energía y su apoyo sin esperar nada a cambio.

Gran parte de estas mujeres voluntarias que conoció en estos 15 días de trabajo en el Palacio forman ahora parte de un nuevo grupo de chat de WhatsApp, que llamaron ‘Las damas del Palacio’. “Yo creo que para eso nos hemos unido —afirma Castañeda—, más adelante para cualquier cosa que nos pidan, ahí estaremos”.

Fotos: Renzo Salazar y Anthony Niño de Guzmán