Ella es el 'ángel guardián' de los niños heridos en el Cerro San Cristóbal [VIDEO]

El último domingo, un bus de la empresa Green Bus se desbarrancó mientras realizaba un recorrido por el cerro San Cristóbal y cayó de una altura de 10 metros, accidente que provocó la muerte de 9 personas y dejó más de 50 heridos.

Apenas ocurrió el trágico hecho, vecinos de la zona se acercaron hasta el lugar donde cayó el bus, con la intención de ayudar a los ocupantes del vehículo. Una de ellas fue Nancy Espinoza, quien se convirtió en el ‘ángel guardián’ de los niños que fueron rescatados con vida.

Esta valiente mujer trabaja en la cafetería de un colegio religioso y es madre de 7 niños. No dudó ni un segundo en auxiliar a los dos bebés —de 11 meses y de 1 año 7 meses— y a Jeremías, un niño de 10 años, de nacionalidad chilena, a quien acompañó hasta la clínica donde fue hospitalizado.

“Obviamente mi instinto de mamá me ganó y cogí al bebé, pero un bombero traía a otro bebé y yo le dije: ‘Dámelo’ y subí con ambos a la ambulancia (…) Jeremías me decía: ‘Agárrame de la mano’, y yo le respondí: ‘Hijito, aquí está la tía Nancy’ y él me dijo: ‘Por favor, no me sueltes’”, contó casi entre lágrimas a América TV.

Nancy ha prometido ir a ver a los pequeños y seguir de cerca la evolución de su estado de salud porque ahora los considera parte de familia. Su mayor recompensa será ver que los niños se han recuperado y que están nuevamente junto a sus familiares.

