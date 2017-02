El drama de la familia Sánchez Allca, los damnificados olvidados tras el huaico en Jicamarca [Fotos]

Pablo Vilcachagua @pablovil

Desde que sus cuatro nietos viven con ella, los dos televisores siempre andan encendidos en casa de María Luisa Allca. Aún así, esa tarde del miércoles ella comenzó a escuchar fuertes y extraños sonidos. ¿Truenos? La poca relación de esta mujer de 59 años con los desastres la llevó a imaginar que los relámpagos habían tomado el cielo de Jicamarca. Angustiada, le pidió a su hija salir a la calle para mirar. Fue la última vez que vio los dos televisores funcionar.

Yesenia Sánchez, la última de las hijas, cruzó la puerta de su casa y gritó. Una masa de lodo y piedras enormes arrasaban con todas las casas de la quebrada. Su precaria vivienda no se salvó. Y ella no hizo otra cosa que gritar.

Tenía que lograr que María, sus tres hermanos, su hijo y tres sobrinas salven sus vidas.

El lugar más alto de SJL

La vida en Jicamarca es dura. La zona más alta de San Juan de Lurigancho da la espalda a una fila de empedrados cerros que dan la sensación que alguna roca está por desprenderse. El lugar donde vive María junto a su familia se llama Villa de Jicamarca y también es conocida como La Chancadora ya que hasta hace algunos años servía como cantera. No hay agua y las familias con mayores ingresos se pueden dar el lujo de tener un silo.

María Luisa vive en Jicamarca desde hace 3 años. (Foto: Renzo Salazar)

María Luisa vive allí desde hace tres años. Una década antes se había propuesto ahorrar con su esposo Marco Antonio Sánchez para dejar Ventanilla. Lo logró en 2013 y vio en Jicamarca un lugar accesible. Transformó su sueño en realidad por 21 mil soles.

El plan inicial fue vivir solo con su esposo pero la casa se convirtió en el hogar también de sus cuatro hijos y cuatro nietos.

“Nunca se me pasó por la cabeza que un huaico pasaría por aquí, por encima de mi casa”, dice María Luisa. “El señor que nos vendió el terreno no nos dijo nada”, se excusa.

La casa de María Luisa es una de las más de 50 que quedaron enterradas el miércoles 25 de enero en tan solo minutos. A las 3 de la tarde, el agua arrasó primero con la asociación Villa Sol Naciente. Los gritos de un guardia lograron que los pocos habitantes de estos terrenos se coloquen a buen recaudo. Segundos después, el lodo avanzó metros más abajo e ingresó a la asociación Villa de Jicamarca.

El desastre

Maria Luisa apenas puede mantenerse en pie por unos minutos. Un reumatismo diagnosticado hace 10 años la obliga a dar pasos lentos e inseguros. Pero la tarde del miércoles 25, los minutos se hicieron cortos. Apenas escuchó los gritos de su hija y no le quedó más que correr. Los nueve integrantes de esa familia comenzaron a escalar un cerro adyacente y no pararon hasta alcanzar los dos metros arriba, la altura suficiente para que el agua no los alcanzara.

Pero lo peor apenas comenzaba.

El huaico afectó a 50 viviendas. (Foto: Renzo Salazar)

Desde el cerro, María Luisa y su familia vieron como una pesadilla se hacía realidad frente a sus ojos. El lodo ingresó por sus ventanas y sus camas, televisores, refrigeradora. Todo enterrado. Las enormes piedras destrozaron las frágiles paredes de madera y en menos de cinco minutos el trabajo de 10 años, sus sueños, quedaron destrozados. Sus fotografías y hasta los dientes postizos que había logrado comprarse desaparecieron. La tierra avanzaba firme mientras su desesperación solo la llevó a llorar, llorar y esperar que el desastre se termine.

La familia pudo bajar del cerro una hora después. El panorama era igual para los vecinos: desolador. Antes del lamento, el miedo por la llegada de otro huaico se apoderó de la joven asociación. El techo del recién inaugurado local comunal sirvió de punto de reunión para los damnificados. Los pisos de abajo estaban invadidos de lodo.

No perder la esperanza

Ha pasado una semana y María Luisa no ha podido recuperarse del trauma de ver cómo sus cosas desaparecieron en segundos. “Aquí estaban los dos cuartos, mi cocina. Tenía un platanal lindo y un jardín”, repite de memoria, señalando el lugar exacto donde se encontraban sus cosas antes del huaico.

Así quedó la casa de los Sánchez Allca. (Foto: Renzo Salazar)

María Luisa podría pasarse toda la mañana enumerando lo que perdió. Ahora se pasea por estos terrenos empedrados con la esperanza de recoger algo que le pueda servir para levantar su casa. “Lo he perdido todo”, repite y esa frase nunca pudo ser más real. Ayer recogió parte de una cómoda, la cual apareció veinte metros más abajo. El lunes rescató una cama y ya cuentan con dos para toda la familia.

El guardarropa de María Luisa ahora se ha reducido a un polo negro y un pantalón morado. Unas sandalias completan su vestuario. Desde el día del desastre, su nieto Flavio la acompaña a todos lados y los dos van cada mañana a recoger los pocos víveres que apenas llegan a este lejano lugar. Sus cuatro hijos no tienen un trabajo fijo y salen cada mañana en busca de algún cachuelo para no llegar con las manos vacías.

Flavio y Felipe tratan de reconstruir la vivienda. (Foto: Renzo Salazar)

“Pido que me ayuden, yo trabajo de lo que sea. Yo no soy de las que reciben y no hacen nada”, promete, mientras se seca las mejillas. Sus brazos muestran picaduras de zancudos y el reuma parece empeorar ahora sin sus pastillas y el tratamiento debido. Aún así, esta señora de 59 años pide que le den la oportunidad de continuar saliendo adelante. La sonrisa de su nieto parece darle fuerzas para prometerse a si misma que saldrá de esta.

Cualquier ayuda: 960980139 (María Luisa Allca)

Lugar: Mz M3 Lote 7 Asociación Villa Jicamarca – La Chancadora