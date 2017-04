Discoteca Fuego: Vecinos de Ate denuncian constante inseguridad en sus alrededores

Diego Daza @DazaConZeta

La discoteca ‘Fuego’ —ubicada en la primera cuadra de la avenida Calca en el distrito de *Ate*— ha estado en el ojo de la tormenta desde que se difundió un video en el cual se observa la violación sexual de una joven inconsciente por un sujeto que, incluso, sonreía a la cámara mientras filmaban esta grabación.

En ese sentido, Perú21 acudió a esta zona de Ate para conocer cómo es este lugar en los días particulares. Este diario consultó a cuatro vecinos que viven al frente de este boulevard en donde funcionan hasta cuatro discotecas en una misma cuadra (‘Fuego’, ‘Bamboleo’, ‘Holiday’ y ‘Fiesta’).

La discoteca ‘Fuego’ fue clausurada por la Municipalidad de Ate a raíz de la violación sexual que se cometió en su anterior local en Santa Anita”. (Perú21)

Las cuatro personas coincidieron en que esta avenida es súper insegura cuando se trata de los fines de semana, al menos por la noche. Una señora manifestó a este diario que, los dueños de estos establecimientos, hasta cierran la cuadra.

Otro testigo recordó que hace aproximadamente un año asesinaron a un joven al salir de una de estas discotecas y todos se mostraron en contra de que un colegio esté instalado, literalmente, a pocos metros de estos peligrosos centros de entretenimiento.

1. “Te ‘cuadran’ a partir de las nueve de la noche” – Kevin, 20 años

“Siempre hay delincuencia acá. Más cuando abren la discoteca. Todos los días, en la noche, se reúne un grupito y fuman su hierba. Llamamos a la Policía, los botan y luego regresan. Incluso, hubo un muerto hace un año. Balaceras sí ha habido. Llevo cinco años trabajando y viviendo aquí. A partir de las nueve de la noche te cuadran. Los lunes por la mañana hay gente que recién sale de las discoteca y es peligroso para los escolares”.

2. “Por eso le dicen ‘La casa del Diablo’” – Jorge, 75 años

“Todos los viernes, sábados y domingos hacen bulla. Los borrachos se pelean y se enfrentan. Yo vivo aquí entre 38 y 40 años pero ya uno se acostumbra. La Policía viene pero a veces no hacen caso. Por eso los evangelistas le dicen a esta zona ‘La casa del diablo’. Chibolos entran ahí (en las discotecas), menores de entre 14 y 15 años. Es una perdición para la juventud. Yo pienso que deben desaparecer”.

Al lado de la discoteca ‘Fuego’ existe un reconocido colegio escolar. (Perú21)

3. “Los taxis que esperan de madrugada son ‘choros’” – Mario, 38 años

“Sí, hay mucha inseguridad de hecho. Los taxis que esperan de madrugada son ‘choros’. Viernes, sábado, domingo y feriados es inseguro. Sí vienen policías, incluso los Ternas, pero se abastecen. Están un rato y luego desaparecen. Las peleas siempre han habido, se agarran a golpes. Pero antes era peor porque antes hubo un roche: hubo un pata que lo mataron cuando lo sacaron del Holiday. Le dieron vuelta. Por eso, no debe haber un colegio al lado de una discoteca. Yo trabajo aquí entre 8 y 9 años”.

4. “Lo que da cólera es que cierran la calle a cierta hora” – Viviana, 47 años

“Se ven borrachos a partir de las siete de la noche. Sí he visto grupitos tomando y drogándose cerca. Esporádicamente viene Serenazgo y la Policía. Solo las discotecas tienen su propia seguridad. Lo que más me da cólera es que las discotecas, a cierta hora, cierran la calle y las rejas. Ahí y no entra nadie. Lo peor que puede haber es que haya un colegio al lado de una discoteca. Yo trabajo aquí diez años y ojalá ‘Fuego’ se clausurada definitivamente”.

Municipalidad de Ate: “Debe haber trabajo conjunto con los vecinos”

A raíz de estas quejas por parte de estos cuatro vecinos, Perú21 se contactó con un representante de la Municipalidad de Ate para consultarse sobre estos reclamos. Eduardo Salazar, vocera de esta comuna, fue quien nos atendió.

El funcionario aceptó que en esta avenida Calca sí se registran constantes robos y alteración del orden público, pero indicó que la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana no solo le compete a la Municipalidad de Ate, sino, a la Policía también. El vocero señaló que la comisaría de Salamanca se encuentra muy alejada a esta avenida Calca en donde se ubican estas cuatro discotecas.

La discoteca ‘Holiday es la que provoca más problemas, afirma el vocero de la Municipalidad. (Perú21)

“No solo es problema de la Municipalidad, sino, de la Policía Nacional, también. La comisaría más cercana de esta zona es la de Salamanca pero está muy alejada de donde están ellos (los vecinos que se quejan de las discotecas). La cantidad de policías por persona es muy baja”, refirió.

Asimismo, Salazar hizo hincapié en que “se la ha pedido en varias oportunidades” al Ministerio del Interior que haya más policías en las calles de Ate. Sin embargo, los oficiales no son suficientes.

Vecinos consideran peligroso que alumnos estén cerca de estas discotecas. (Perú21)

“Desde que se volvió a implementar el 24x24, recién se ha vuelto al patrullaje integrado, pero los policías están un rato y luego los llaman de sus comisarías”. Cabe indicar que el patrullaje integrado consiste en que los serenos y los policías vigilen conjuntamente zonas de un distrito.

Eduardo Salazar, luego de comentar que se necesitan más policías en las calles, el vocero dijo que “no solo es trabajo de la Policía y del sereno, también es de la población”. De acuerdo con él, “si convocas a las personas a reuniones sobre seguridad, son pocos los que se comprometen a esto”.

Finalmente, el representante de la Municipalidad de Ate adelantó que “se van a implementar más cámaras de seguridad, de las 142 que tienen. Además, dejó en claro que “se va a seguir con el patrullaje integrado y compraremos más patrulleros”.

