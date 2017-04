Discoteca Fuego: Abogado del presunto violador indica que acto fue consentido

El abogado de John Taylor Pizarro —presunto violador de la joven en la discoteca Fuego— señala que el acto fue consentido. Jorge Mendoza, defensor del detenido indicó a los medios lo mencionado luego que su defendido fuera intervenido el lunes en Santa Anita.

“Él manifiesta que estuvo en la discoteca con la chica y han estado tomando, bailando… todo ha sido voluntario. Me cuenta que desde las 3 am. se han juntado en un grupo y han estado bebiendo, el video fue grabado en la amanecida, alrededor de las 6 am. “ sostuvo el abogado.

Asimismo, señaló que John Taylor Pizarro le comentó que incluso luego de lo que se vio en el video, ellos han ido más arriba (al hostal).

Además, Mendoza agregó que Pizarro fue detenido por posesión de drogas y no por ser el presunto violador.

Se debe tener en cuenta que el video que difundió Perú Rec — en su página de Facebook— se puede observar que la joven estaba inconsciente.

