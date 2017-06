Mi papá nunca me llevó al estadio. En lugar de enseñarme a jugar con la pelota, jugábamos con las palabras, sus significados y combinaciones. El humor ha sido algo cotidiano en mi vida. Una vez mi madre me escribió una carta donde me decía que nunca podía hablar en serio, cosa que luego me recriminaría alguna novia (llámalo complejo de Edipo, si quieres).

Hubo un día en que, luego de escribir en mi blog, hacer fotomontajes graciosos y uno que otro meme; me metí a un taller de stand-up comedy (porque sí: para hacer reír también se estudia). Con mi acercamiento al stand-up pude hacer consciente algo que antes era instintivo. Una de las primeras lecciones fue la importancia de perder estatus para la comedia. Esto es, no tener miedo al ridículo, a tus “imperfecciones”, a tus fails, sino más bien usarlos a tu favor. Años más tarde estuve en un taller de claun, donde aprendí la importancia de la verdad. Si finges ser algo que no eres, nadie te cree; si no te creen, no conectan contigo.

Y así es como suelo hacer humor en el cómic, con personajes que son o se parecen a mí y a veces un tanto más exagerados. Con una nariz enorme e “imperfecta”, sin éxito con las chicas y sin dinero. Con situaciones que suelen ocurrirme o pasan por mi cabeza. Es así como nacen personajes como Diegoman o Lorem Ipsum. Diegoman es un superhéroe en la definición chespiriana (de Chespirito, se entiende) que no tiene poder alguno más que enfrentarse a sus miedos. ‘Lorem Ipsum’, por su parte, envuelve un universo de personajes que son como cabezas parlantes de enormes narices y ojos.





A veces me preguntan por qué los seres de este mundo paralelo tienen narices grandes. Durante mucho tiempo no me gustó mi nariz. Pero con el tiempo descubrí que son esas imperfecciones las que te hacen ser quien eres. ¿Qué habría pasado si Frida Kahlo se depilaba las cejas? ¿Cómo sería Steve Buscemi sin sus ojos saltones? ¿Reconoceríamos en la calle a un Robert Smith bien peinado? Hace poco la otorrinolaringóloga me dijo que tenía que operarme el tabique nasal y me dio miedo que me dejen una nariz “perfecta”.



“Tu humor es muy complicado”, suelen decirme a veces. Yo creo todo lo contrario. Para entenderlo basta hacerse una pregunta que solíamos hacer de niños “¿Por qué?” “¿Qué pasaría si…?”, que son las preguntas sobre las que suelen nacer muchas de estas viñetas. Claro, algunas requieren referentes de cultura pop o un poquito de abstracción en un medio donde el humor suele estar asociado al golpe y al cliché social, sexual o racial.

Para ‘Lorem Ipsum’, las situaciones surgen de frases que decimos a diario, personajes que vemos en la tele o en el cine que suelen encontrarse fuera de contexto. Donde el ‘Joven Manos de Tijera’ monta un Barbershop, donde Jesucristo se encuentra con Kurt Cobain, donde juegan las palabras y el absurdo. Donde, en la mayoría de casos, todo ocurre en una sola viñeta, algo así como un tuit. Y es allí donde todo puede pasar porque, como decía Quino ¿No es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz?

