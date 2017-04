Día de la Tierra: La NASA comparte bellas imágenes del planeta desde el espacio

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) sabe cómo celebrar el Día Internacional de la Tierra.

La organización, fundada por el presidente Dwight D. Einsenhower en 1958, compartió hace poco una gran colección de fotografías del planeta desde el espacio.

Las fotografías son impresionantes. La entidad contó hace poco en su blog que uno de los grandes desafíos en la creación de estas fotos fue la Luna, pues arroja diferentes cantidades de luz sobre nuestro planeta a lo largo de un mes. Por eso los científicos desarrollaron un software que ayudó a seleccionar las mejores vistas de cada mes.

La organización actualmente apoya a la Estación Espacial Internacional, mientras explora otros planetas, estrellas, siendo su objetivo más inmediato Marte.

Our satellites capture awe-inspiring & deeply informative views of the planet we call home. Read the blog: https://t.co/Gfc7Pgz8BA #EarthDay pic.twitter.com/k2ezgxsp2F

NASA