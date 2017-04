Delincuentes lo matan de tres balazos en Puente Piedra

Lo llamaron por teléfono, lo citaron cerca de un restaurante y luego lo acribillaron. Delincuentes asesinaron de tres balazos en la cabeza a Carlos Vicente Nolasco Perez (49) en el cruce de las avenidas Industrial y San Juan, en Puente Piedra.

El hecho ocurrió ayer a las 8:53 p.m. cuando la víctima llegó en un vehículo hasta ese cruce junto a su amigo, César Augusto Jiménez Gómez (54), quien manejaba esa unidad.

“Me pidió que lo trajera hasta acá, me dijo: ‘llévame porque me voy a encontrar con un amigo que me va a pagar un dinero‘”, manifestó Jiménez Gómez, quien resultó ileso. Además contó que en el camino su amigo habló varias veces con un sujeto que tenía acento extranjero.

Posteriormente, se estacionaron frente al restaurante campestre El Olímpico, llegó una camioneta, de donde descendieron dos sujetos. Se dirigieron hasta el vehículo de la víctima y le dispararon a quemarropa.

“Vi por el espejo que una camioneta se había detenido por atrás, bajaron dos tipos con armas, me apuntaron y amenazaron, uno me quitó la llave del vehículo, mientras el otro disparó a mi amigo”, dijo Jiménez Gómez.

Además dijo que se salvó pues corrió hacía un restaurante. “Cuando se fueron escuché que uno de ellos le decía al otro tipo que me mate. Entonces, salí del auto y me escondí en un restaurante”, afirmó el amigo de la víctima, quien niega tener responsabilidad en este crimen.

La Policía informó que César Augusto Jiménez Gómez (54) fue detenido en el 2005 por tratar de enviar 478 kilos de droga al extranjero.

