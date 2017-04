Liz Saldaña @liz_saldaa

Luego que un video fuera difundido en redes sociales, donde se ve a un desalmado hombre violando a una joven en una discoteca, y nadie hizo nada. Consultamos con la abogada Fátima Toche sobre este delito, y aclaramos la duda que se desprende de este caso.

Este indignante video fue publicado en la página de Facebook Perú REC, y la víctima recibió múltiples críticas, pues la hacen responsable del delito por haber estado presuntamente ebria.

¿Cuándo una relación sexual es una violación?

La abogada no explica claramente las situaciones en las cuales la relación sexual se convierte en un delito penado por ley: “Es claro que el tema es que haya consentimiento de ambas partes”. Caso contrario, es violación.

Por ejemplo:

Si el consentimiento no está claro o puede estar alterado por consumir alcohol o algún tipo de sustancia, entonces ese consentimiento no es válido.

Si la persona está inconsciente.

Si la persona dijo no.

Si no tiene la capacidad dar un consentimiento racional.

Si primero dijo sí y luego se arrepintió.

La especialista en derecho nos precisa que tiene que haber una voluntad de la persona de tener relaciones sexuales, y esa voluntad debe mantenerse en el tiempo. “Porque como cualquier ser humano uno se puede arrepentir de la decisión que toma. La pareja puede estar en el cuarto, desvestida, a punto de tener relaciones sexuales, y si una de las dos personas se echa para atrás, todo lo que pase luego puede ser considerado una violación. Todo se basa en el consentimiento”, recalca.

¿Qué debe hacer una víctima de violación y qué pasa con el victimario?

Fátima Toche señala que automáticamente después de una violación la víctima debe denunciar el hecho.

“Muchas mujeres comenten el error de ir a su casa, se bañan, y pueden eliminar pruebas de la culpabilidad del violador. Lo primero es sentar la denuncia en la comisaría. Luego te envían al médico legista, toman muestras y pueden llevar al culpable”, puntualiza la defensora legal y añade que se debe presionar a las autoridades para capturar al responsable, así como dar nombres y toda información posible.

La pena para el victimario dependerá mucho de la edad de la persona, de las circunstancia en las que ocurrieron los hechos, de la edad de la víctima y de la gravedad de las lesiones causadas.

Otras dudas

¿Es ilegal subir un video de una violación a Internet?

-Primero en el video veo un grupo de gente que mira la situación y no hace nada para resolverla. Puede considerarse encubrimiento si hay un delito y no das aviso a la policía cuando eres testigo. Luego, al grabar estas violando la intimidad de la víctima. Solo podría ser válida la puesta en público del video si resguardas la identidad de la víctima y lo haces con el fin de identificar al violador. Pero lo primero que se debió hacer es llevar el video a la policía. Y lo que pasó fue que lo colgaron en Internet para burlarse de la situación.

¿Qué responsabilidad tiene la discoteca?

-Si ocurre un hecho así en la discoteca, ellos debieron dar parte a la Policía. Si tiene gente de seguridad, algún nivel de resguardo esperan los asistentes a esa discoteca. Si ellos no dieron parte a la Policía, simplemente le dijeron: ´No lo hagas acá’, quiere decir que no observaron la situación como una violación, o no les importó. La discoteca tiene responsabilidad, más aún si se descubre que eso ocurre ese delito con frecuencia en ese local.

¿Qué opinas de las críticas que recibió la víctima en Facebook?

-Aún si hubiera estado ebria y hubiera tomado como si no existiera mañana nada justifica este hecho. Siempre cuando hay una situación de violencia contra la mujer, la culpable termina siendo la mujer y no el violador. Por eso se dice que en el Perú haya una cultura de violación, es por eso.

Fátima Toche recuerda a todas las mujeres que no se sientan culpables: “No creer que la violencia de género permanece porque las mujeres no denuncian. Sí denuncian, pero las terminan atacando, o matando. Es un tema que depende de que la sociedad cambie y las autoridades tomen acciones”.

Te puede interesar

PNP busca a hombre que violó a joven en discoteca de Santa Anita https://t.co/NrGGDPFcVv pic.twitter.com/8y4vinr7Tb — Diario Perú21 (@peru21noticias) 11 de abril de 2017