El mejor regalo de Navidad no cuesta nada y debes buscarlo esta noche

La Navidad es una de las fechas más importantes en el calendario mundial. Por eso debemos recordar que la esencia de esta fiesta es el amor, el perdón y la familia, así lo señaló la psicóloga y psicoanalista, Matilde Ureta de Caplansky a Peru21.

Esta antigua tradición judía, y ahora católica, como bien lo recuerda Matilde Ureta, nos da la posibilidad de “tener un momento de respiro, y de esperanza, aun cuando mañana todo será igual”, pues nos hace falta a todos momentos de volver a unirnos en familia.

Si bien el consumismo aprovecha estas fechas para hacer crecer sus negocios, para Ureta esto no mella la intención, de quienes celebran la Navidad para unirse en familia y compartir un buen momento.

“Hay que saber celebrar, darnos espacios de bonanza, de alegría, de estar juntos, y de creer en la solidaridad. Que luego los comerciantes ganen mucho dinero con eso, creo que ese no es el problema. El problema es que no haya gente que se reúna, que haya amigos solos a los que no puedas invitar. Lo importante es salvar una tradición que nos hace bien a todos, en una medida natural”, comenta.