El destino de Cristiano Ronaldo es incierto. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa por la cabeza de ‘CR7’. Varios medios deportivos han situado al luso lejos del Real Madrid. Sin embargo, Luis Figo, ex jugador ‘merengue’, está casi seguro que el delantero no se irá de España.

► José Mourinho no quiere a Cristiano Ronaldo en el Manchester United

“Se tienen que dar muchos factores para que se vaya. De cualquier forma es siempre una decisión personal y realmente si una persona quiere mucho una cosa acabará por hacerlo. Pero yo lo veo difícil”, afirmó el portugués al programa Directo GOL Tarde del canal español Gol TV.

Asimismo, Figo señaló que considera que ningún jugador debe estar por encima de un club.

“Soy de la opinión de que nadie es imprescindible, no solo hablando de Cristiano. Los clubes no pueden depender de nadie, si no está mal. La historia de los clubes está por encima de todo el mundo, hasta del presidente o de quien sea”, resaltó el ex capitán de la selección de Portugal.

Más información