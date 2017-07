Cientos de médicos —ocupando, en promedio, cuatro largas cuadras— marcharon hoy desde el Hospital Arzobispo Loayza en dirección al Congreso de la República para dejar una propuesta que permita solucionar la “grave crisis en el sistema de salud pública”.

En medio de la protesta, entre arengas contra el gobierno y pancartas con mensajes alusivos a la falta de recursos en el Sistema Integral de Salud (SIS), los especialistas marcharon —no lo hacían desde el 2014— con el objetivo de denunciar las pésimas condiciones en las que trabajan.

Conversamos con cuatro especialistas de diversas áreas del sector público, todos con una trayectoria superior a 10 años de ejercicio en su disciplina. Para ellos, el problema no es solo de los médicos, sino de la población en general. Los pacientes, aseguran, son los principales perjudicados.

Estos son sus testimonios.

Doctor Francisco García Arbildo

Yo tengo 14 años trabajando en el sector público. Durante todo este tiempo ha habido un sinnúmero de huelgas parecida a esta, pero lamentablemente nunca hay un buen final. Esto es producto de una intransigencia tanto del gobierno anterior como del actual que no cumple. Prometieron en campaña el incremento anual del 0,5% del presupuesto del PBI para el sector de salud. Tampoco han cumplido el acta de compromiso de la anterior huelga, que es del 2014.

Durante mi trayectoria he visto a mucha gente que va al hospital porque tiene sufrimiento, porque tiene dolor. Yo soy traumatólogo y atiendo a una persona con artrosis de cadera que tiene que esperar un promedio seis, ocho, a veces hasta un año para que el Seguro Integral de Salud pueda comprarle una prótesis.

Todas las personas que van a los hospitales se dan cuenta de la paupérrima situación en la cual se encuentran: están desabastecidos, no hay fármacos, no hay reactivos, las salas de operación no tienen insumos, las emergencias están hacinadas.

¿Qué pasa con ese paciente? El sufrimiento de la gente, sumado a la pobreza peruana…Creo que es lo más duro que uno puede vivir.

La gente que tiene acceso a otro tipo de sistema no va a entender la razón por la cual nosotros estamos luchando. Por eso, queremos llegar a esa gente, para que entienda que esta lucha tiene una razón: la mejora de la calidad del sistema sanitario en el Perú, un incremento en el presupuesto y un reflote del sistema integral de salud que es la principal fuente de financiamiento.

Doctora Amanda Zárate González

Yo llevo 15 años desempeñándome en el sector público y puedo decir que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al igual que los hospitales, está en una crisis total. Las condiciones laborales son terribles y el servicio que se brinda a la población lamentablemente es deplorable. No se cumple con las mínimas condiciones de seguridad.

Lima solo tiene una morgue, la Morgue Central, la cual es un referente nacional y, sin embargo, no tiene las condiciones básicas elementales, como la indumentaria que usa el médico forense, las mesas donde se hacen las autopsias, las cámaras malogradas, las balanzas donde se calibran las muestras tampoco funcionan.

Y qué decir de las condiciones de hacinamiento en que se encuentra nuestra institución: ya es un peligro al mismo personal y también a la población. Las condiciones siempre han sido deficientes, pero en los últimos ocho años, definitivamente, ya no podemos hablar de un verdadero servicio en beneficio de la población. Está colapsado.

Nosotros, como profesionales de la salud, estamos en una crisis y reclamamos y exigimos al gobierno su intervención inmediata para que aumente el presupuesto y mejore las condiciones de todos. Nosotros lamentamos que se vean perjudicados también la población, pero es la única manera que tenemos de ser escuchados.

Doctor Absalón Montoya Guivin

Yo tengo en el Neoplásicas 17 años y, definitivamente, nosotros tenemos un problema grande en todo el país en cuanto a recursos y en cuanto a infraestructura. En la crisis hay dos cosas importantes. Número uno: la deficiencia de recursos ha calado hondo debido a la falta del presupuesto y la deuda del SIS (Seguro Integral de Salud).

Tenemos deficiencias de materiales e insumos y eso influye en las cirugías. Por otro lado, también hay deficiencias grandes en insumos para pacientes en el tratamiento de quimioterapias. Todo esto se traduce en perjuicio del paciente.

Segundo. La falta de presupuesto hace que algunos exámenes especiales que realizan las máquinas sean deficientes y no se les puede otorgar el tratamiento adecuado por la falta de presupuesto.

Me he formado en la institución y la conozco plenamente. Durante todos esos años he compartido los pasillos, las aulas y la salas de operaciones con mis maestros, y para este plan nacional sobre cáncer que el ministerio trata de imponer nuestro maestros no han sido convocados. ¿Por qué no convocar a las personas idóneas? Al final, el gran perjudicado es el paciente.

Doctora Elizabeth Rojas Lara

Yo tengo 12 años de experiencia como médico gineco-obstreta. Estamos aquí porque los reclamos han sido incumplidos: no ha habido un incremento en el presupuesto en salud y eso es vital si queremos que la salud salga de esta crisis.

A lo largo de los años no se ha consignado presupuesto para salud, y es por eso que el hospital, hasta el momento, no tiene insumos, no tiene medicamentos… Falta mejora de infraestructura, no tienen especialistas, y ese es el gran problema que perjudica finalmente a los pacientes.

Otro punto. No hay especialistas en zonas alejadas del país, por tal motivo no hay recurso humano que esté laborando. A la gente no le llega una atención de calidad.

Un ejemplo. La población de pacientes SIS ha aumentado tremendamente. Actualmente son 16 millones de pacientes asegurados. La demanda se ha incrementado, pero no los recursos.

Si yo en mi casa tengo más hijos obviamente tengo que tener más dinero: es lo mismo que está sucediendo en los hospitales.

Los gobiernos a lo largo de estos años no se han preocupado por incrementar el presupuesto de salud, que sirve no solo para incrementar salarios, sirve para tener buena cantidad equipos, insumos y medicamentos.

Usted ha visto qué ha pasado en Piura con el dengue. Ha sido calamitoso, no había paracetamol. No había ni mascarillas. Esa situación que se ha reflejado en Piura es la realidad del país.

Esto no es solo responsabilidad del Congreso, del Ejecutivo, del Ministerio de Salud. También la población tiene que salir a protestar porque no se le puede seguir engañando. Tiene que saber lo que ocurre.

