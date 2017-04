Corredor azul: Paraderos son usados como 'escaleras' para robar viviendas

Óscar Flores

Hace un mes y medio, la Municipalidad de Lima comenzó a instalar unos paraderos de metal en el Corredor Azul, pero a la fecha estos lucen inconclusos, sin techos ni asientos. Estos, lejos de ser útiles para los usuarios de este servicio, están siendo utilizados por delincuentes para trepar e irrumpir en edificios de la Av. Tacna con el objetivo de robar.

Así lo denunciaron los vecinos del edificio San Patricio, ubicado a lo largo de la cuadra dos de la citada avenida. Ellos contaron a Perú21 que, por las noches, los hampones se trepan en esas estructuras metálicas y logran acceder al segundo piso del inmueble.

Durante el recorrido por esta zona pudimos comprobar que en el frontis del segundo nivel de dicho edificio hay 16 departamentos y tres de ellos tienen los vidrios rotos.

“Hace dos semanas los rateros se subieron por el paradero del bus azul e ingresaron por una ventana abierta para robar en un departamento. Siempre lo hacen y hasta rompen los vidrios para ingresar a las casas”, manifestó un vecino, que no quiso identificarse por temor a represalias.

Por su parte, Marta Canales, quien administra una tienda de artículos religiosos en la Av. Tacna, dijo: “Estos delincuentes siempre pululan por la cuadra, incluso por las noches duermen bajo el paradero, les tenemos miedo”.

MÁS QUEJAS

Pero esta no es la única queja por las estructuras metálicas, cuya instalación no ha sido terminada por la Municipalidad de Lima. Los usuarios del Corredor Azul lamentaron que no se les haya brindado mayor información sobre la ubicación de los mismos.

“Están abandonados y hasta son blanco de actos vandálicos”, indicaron los viajeros que, además, protestaron porque algunas de estas estructuras no permiten el adecuado desplazamiento por las veredas.

Contaron que el paradero del jirón Moquegua ha sido violentado por vándalos. Este luce con pintas y daños en su estructura.

En nuestro recorrido nos encontramos con Aidé Orihuela Hinostroza, quien acababa de salir del Hospital de la Solidaridad. Ella expresó su malestar porque ni siquiera podía sentarse y protegerse del sol. “Yo acabo de salir del hospital y no puedo ni sentarme, pues el paradero no tiene asientos, solo hay fierros”, reclamó.

Consultamos a la Municipalidad de Lima sobre el abandono de la instalación de los paraderos, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Datos

Cabe precisar que la etapa de preoperación del Corredor Azul de la Av. Tacna culmina en agosto y luego comienza la etapa de operación.

El consorcio Transportes Arequipa dijo que para esa fecha los paraderos ya deben estar señalizados.