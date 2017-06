Conoce la historia de Susana y Milagros: Ellas son hermanas y bomberas

SUSANA

Mi nombre es Susana Salas y tengo 27 años. Cuando tenía 10 años comenzó a nacer en mí el querer ser bombera. Para ese entonces, acompañaba a Milagros (su hermana), quien ya era bombera, a su compañía y quedaba encantada. Lo mas complicado para graduarme como bombera fue el esfuerzo físico constante, pero tras un año y seis meses de preparación, lo logré en el 2011.

Me gustaba ayudar y sentir la adrenalina de cuando uno acude a un emergencia, digamos que esto fue lo que me impulsó. Que mi hermana y yo seamos bomberas y enfermeras es una feliz coincidencia. En mis siete años de bombera he visto cosas terribles, cuerpos calcinados… Es fuerte, pero creo que me he acostumbrado y estoy aquí para servir.

MILAGROS

Mi nombre es Milagros Salas y tengo 37 años. Mi carrera como bombera empezó en Cerro de Pasco y este año cumpliré 11 años. Elegí esta profesión porque me gusta el servicio a la gente, me gusta salvar vidas, pero también me gustaría que fuera recíproco: es decir, si alguien observa a un familiar en un accidente, lo ayude. Esa es la fe y la esperanza que me mueve para ejercer como bombera.

He pasado muchas cosas como bombera, sin embargo lo peor fue ver morir a mis compañeros de la compañía Roma 2. Conocí a Eduardo Jiménez cuando aún era un postulante a bombero. Su muerte fue lo más ‘chocante’… ¡Quedé impactada y muy triste! A las personas, les pido que comprendan y apoyen nuestra labor como bomberos. No saben la impotencia que puedo sentir cuando algunos nos insultan al escuchar la sirena… Sé que es bulliciosa pero estamos en una emergencia.

