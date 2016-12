Conoce cuáles son los feriados que traerá este 2017

Si eres de aquellos que le gusta viajar u organizar reuniones familiares, puedes empezar a planificar tu agenda conociendo los días feriados para este 2017.

No todos los meses tendrán días feriados no laborables el próximo año. Febrero, marzo y septiembre no ofrecen ningún día libre extra para los trabajadores del sector estatal y privado.

El calendario de feriados para el año 2017 señala que el próximo año vamos a tener nueve días feriados no laborables en nuestro país.

Cuatro de ellos coinciden con fines de semana (sábado o domingo) y habrá cinco fines de semana largos (cuando el feriado coincide con un día lunes o viernes).

Enero

1 Domingo: Año Nuevo

Febrero

Marzo

Abril

13: Jueves Santo (Semana Santa)

14: Viernes Santo (Semana Santa)

16: Domingo de Resurrección (Semana Santa)

Mayo

1 Lunes: Día del Trabajo

Junio

29 Jueves: Festividad de San Pedro y San Pablo

Julio

28 Viernes: Fiestas Patrias

29 Sábado: Fiestas Patrias

Agosto

30 Miércoles: Festividad de Santa Rosa de Lima

Septiembre

Octubre

8 Domingo: Combate de Angamos

Noviembre

1 Miércoles: Día de Todos los Santos

Diciembre

8 Viernes: Día de la Inmaculada Concepción

25 Lunes: Navidad