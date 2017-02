El último sondeo publicado por la encuestadora Pulso Perú – Datum no trajo buenas noticias para los defensores de los derechos LGTBI en el Perú.

De acuerdo con las cifras del estudio, el 68% de encuestados está en contra de la Unión Civil, mientras que el 72% rechaza que las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero registren sus matrimonios en el país.

A propósito de estos resultados, Perú21 se comunicó con el congresista Juan Carlos Gonzáles Ardiles, comprometido con movimientos autodenominados provida y profamilia.

Para el parlamentario de Fuerza Popular, estos resultados no sorprenden y afirmó que lo más seguro es que sean más las personas las que están en contra de la Unión Civil y el Matrimonio Igualitario.

“El Perú es un país conservador. Te puedes dar cuenta solamente en el tema ‘Con mis hijos no te metas’. Ocurre lo mismo con el tema de legalizar el matrimonio de parejas del extranjero. No creo que sea 72%, yo creo que debe ser entre 80% y 90% el número de las personas en contra”, indicó.

El congresista está seguro que el porcentaje a favor de estas iniciativas es menor porque las encuestas no incluyen a la población rural.

“Si vas a sitios académicos están a favor, pero si te vas al área rural, no tienen idea qué es eso (la Unión Civil y el Matrimonio Igualitario)”, sostuvo el legislador fujimorista, quien se mostró contrario a estas iniciativas.

via GIPHY

“No soy homofóbico”

El congresista Juan Carlos Gonzáles Ardiles denunció que existen medios de comunicación que se burlan de él y lo tildan de homofóbico.

“Una de las banderas por las que ingresé al Congreso es por ser provida y profamilia. Yo no soy homofóbico, yo no tengo nada en contra de los homosexuales y lesbianas… Y que hagan su vida como ellos deseen. Por mi formación yo estoy en contra que el Estado peruano se meta en este tipo de temas (la Unión Civil y el Matrimonio Igualitario)”, señaló.

El congresista aseguró que no legislar para la comunidad LGTBI no quiere decir que no la respete.

“Si yo veo que hay una persona que tiene una opción, yo la respeto, no la comprendo, no la entiendo, pero bueno la respeto, pero no coincido con ella en ese sentido”, resaltó.

Más sobre la unión civil y el matrimonio homosexual