Conductor de taxi por aplicativo atropelló a miembros de la Policía Nacional y fugó

El conductor de un taxi por aplicativo, Taxibeat, se dio a la fuga para evitar ser sancionado tras cometer una infracción en el cruce de la avenida Javier Prado con Los Frutales en La Molina.

Un fiscalizador y las oficiales Susán Barzala Huarato y Basilia Córdoba Cárdenas intervinieron al conductor, identificado como Hernán William Paz Solís, quien emprendió la huida cuando una pasajera se bajó de su vehículo, atropellando a ambas uniformadas.

