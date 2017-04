Clausuran cine en Jirón de la Unión tras desprenderse parte del techo [Fotos]

El cine Star, ubicado en la cuadra 7 del Jirón de la Unión, fue clausurado por personal de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima tras desprenderse parte del techo de la sala.

Esto, luego de un operativo de verificación realizado la noche del pasado sábado 29 de abril, en el que no se reportaron heridos por el desprendimiento de un pedazo de techo de yeso. La caída se registró a la altura de la pantalla, en un área de dos metros por dos.

“Este es el resultado cuando alguien no se quiere adecuar o formalizar a una situación que se tiene que regular”, explicó Mario Casaretto, sub gerente de Defensa Civil, quien añadió que no se tomaron las precauciones pese a los constantes formuladas por la comuna.

El cine se vio obligado a devolver el dinero recaudado por la función a los espectadores. Asimismo, el operativo constató que el local presentaba serias deficiencias de seguridad.

Te puede interesar

Pese a denuncias, Lula es el favorito para la presidencia de Brasil https://t.co/CqaV2V9AVA pic.twitter.com/3ERrPtu35O — Diario Perú21 (@peru21noticias) April 30, 2017