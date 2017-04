Tras un megaoperativo contra el tráfico ilícito de droga, fueron capturados tres microcomercializadores de pasta básico de cocaína por agentes del Grupo Terna en la urbanización Alto Perú, en Chorrillos .

Ellos fueron identificados como Renato Carranza Sanchez (19) y los hermanos Óscar y Alexander Bahamonde. A Óscar se le encontró un arma de fuego en su mochila y a su hermano se le decomisó 503 envoltorios de PBC.

La Policía informó que lograron detener a estos vendedores de droga en flagrancia. “Estaban realizando una venta”, dijo un agente.

“Recién he salido de la Fiscalía jefe, estoy tomando con mi amigo”, dijo Carranza cuando fue capturado por la PNP. En tanto, Óscar Bahamonde aceptó que el revolver hallado en su mochila le pertenecía. “El fierro (arma) es mio, lo compré en el Callao, me costó S/800”, dijo. Este no tenía licencia para portarla.

La Policía informó que están tras los pasos del “pez gordo”, quien abastece de droga a estos sujetos.

