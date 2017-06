La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo solicitó la ampliación del plazo de prisión preventiva, por 12 meses, contra el ex alcalde de Chiclayo , Roberto Torres , su pareja Katiuska del Castillo y otros cuatro miembros de la organización delictiva ‘Los Limpios de la Corrupción’.

El pedido de Lucio Zapata Orozco, titular de dicho despacho, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, argumenta que existen circunstancias de especial complejidad en este caso. Además, precisa que habría peligro procesal por parte de los imputados cuando se inicie el juicio.

► Chiclayo: Rechazan pedido de libertad de ex alcalde Roberto Torres

Las otras personas inmersas en esta solicitud son la madre de Del Castillo, Norma Muro; el ex gerente general de la comuna, César Regalado; el ex policía, Joel Ugaz, y Martín Villanueva, ex asesor de Torres. Todos ellos están recluidos en el penal de Chiclayo por la investigación en su contra por los delitos contra la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos.

La prisión preventiva que pesa sobre los imputados vence el 29 de junio, excepto la de Torres, que concluiría el 15 de julio tras la última ampliación solicitada en marzo del 2016.

Te puede interesar