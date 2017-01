Chiclayo: Ex jefe policial busca ser candidato en comicios del próximo año

El ex jefe de la Policía de Lambayeque , coronel (e) Jorge Linares, quien estuvo dos años preso por sus presuntos vínculos con la organización criminal El Nuevo Clan del Norte, anunció la posibilidad de postular a la alcaldía provincial de Chiclayo para las elecciones del 2018.

Dijo que participaría en los comicios como invitado en una agrupación política en esta región o formaría una alianza con el alcalde de Trujillo, en La Libertad, el ex oficial PNP Elidio Espinoza, líder del Movimiento Político Desarrollo con Seguridad y Honradez.

“No he tomado ninguna decisión, no descarto la posibilidad de incursionar en política por mi preocupación en la seguridad ciudadana. He sido invitado por algunos partidos o movimientos, pero como Elidio (Espinoza) es mi amigo conversaré con él”, agregó.

Sobre su proceso judicial por sus supuestos nexos con El Nuevo Clan del Norte, Linares refirió que el tiempo está demostrando su inocencia. “Hay muchos políticos investigados y eso no es impedimento para postular a un cargo público. Voy a obtener justicia porque todo fue una patraña”, añadió.

La Fiscalía ha pedido 16 años de prisión para Linares en ese caso por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, usurpación y hurto agravado. El proceso ya cumplió tres años y no se instala la audiencia de control de acusación.

Tenga en cuenta

Perú21 intentó comunicarse con el alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, pero no contestó su celular.

El Ministerio del Interior dio de baja a Jorge Linares por una nueva organización de la Policía.

Te puede interesar