Chiclayo: Alcalde David Cornejo afirma que se cambiarán funcionarios

El alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, señaló que se efectuarán cambios de funcionarios de la comuna. “Cambios son siempre necesarios para que Chiclayo tenga la mejor respuesta. No puedo decirlos ahora porque estoy abocado al nuevo presupuesto y la nueva estructuración de los costos para los arbitrios”, señaló.

En tanto, sobre la presencia de ambulantes en los exteriores del Mercado Modelo, señaló que se “luchó a brazo partido” todo el 2015 y 2016. “Ya no es el mismo mapa de desorden de años anteriores, no se han lotizado las calles. Esa gran feria que existía por la desidia de la anterior gestión ya no existe”, indicó.

Sin embargo, aceptó que la problemática existe pero confía en que el panorama mejorará al término de las fiestas de fin de año. “Es obvio que hay ambulantes pero la fotografía es temporal. La próxima semana la imagen volverá a la normalidad porque seguimos ofreciendo la reubicación en el Mercado del Pueblo”, acotó.

