César Acuña a juicio por el video de "plata como cancha"

César Acuña a los tribunales. El Poder Judicial de La Libertad programó para el 21 de julio el inicio del juicio oral contra el líder de Alianza para el Progreso (APP) por el video denominado ‘plata como cancha’.

Este caso se remonta al año 2010, cuando, según la Fiscalía, el ex alcalde de Trujillo buscó su reelección a través de la entrega de dádivas y la simulación de elecciones internas en su partido político.

► La tesis doctoral de César Acuña en la Universidad Complutense de Madrid no será anulada

Perú21 accedió a la resolución N° 1, emitida el 22 de mayo por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, en donde se precisa que el ex candidato presidencial fue citado “bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz, en caso de inconcurrencia injustificada, y de ordenarse su conducción compulsiva”. Es decir, de no acudir, sería detenido y llevado al juzgado a la fuerza.

Al ex gobernador de La Libertad se le imputan los delitos de inducción al voto y falsedad genérica. Por esto, el Ministerio Público solicitó que se le imponga cinco años de prisión y una reparación civil de S/5 mil a favor del Estado. El juzgado también procesará por este caso a Tania Baca, ex gerente de Desarrollo Social de la comuna de Trujillo y actual asesora del Gobierno Regional de La Libertad. A ella se le acusa de ser coautora de estos ilícitos, por lo que se pidió se le condene a dos años de prisión.

► César Acuña: JNE revoca sanción de S/395 mil a Alianza por el Progreso por entrega de dádivas

El procurador de la comuna de Trujillo, Jorge Seminario, señaló que “existen todos los medios probatorios para dictar una sentencia condenatoria”, por lo que consideró que el acusado buscará dilatar aún más este caso, que data del 2010.

El ex candidato presidencia, César Acuña, consultado sobre la posibilidad de que sea citado, afirmó la semana pasada que asistirá a esta convocatoria judicial. “He dicho siempre que yo iré a donde me inviten, no tengo nada que ocultar. Es un tema judicial y el juez tomará la decisión (a favor o en contra)”, señaló.

