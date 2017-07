César Acuña afirma que lo denuncian por "tonterías"

César Acuña , líder de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que lo están denunciado por “tonterías”, esto luego de que se confirmara que el 21 de julio se inicia su juicio oral por el video denominado ‘plata como cancha’.

Tras confirmar que esa fecha asistirá al Poder Judicial, el ex alcalde de Trujillo refirió que está seguro de que la jueza que revisa el caso “le enmendará la plana a la Fiscalía”, que pidió cinco años de prisión para él por los presuntos delitos de inducción al voto y falsedad genérica.

► César Acuña a juicio por el video de “plata como cancha”

“Yo creo que el fiscal se ha excedido. Este es el primer caso en la historia de la política nacional que a un político lo llevan a un juicio oral por inducción al voto. No me llevan por corrupto, no me llevan por sinvergüenza, no he cogido ni un centavo del Estado, a pesar de que se han manejado millones. Entonces, estoy contento”, afirmó.

Asimismo, emplazó a los representantes del Ministerio Público a probar que hubo inducción al voto y que las personas votaron por él tras recibir obsequios. “Según me dicen mis abogados, inducción al voto es cuando yo le doy a una persona algo y votan por mí. Y ¿cómo comprueban que han votado por mí?”, se preguntó.

► La tesis doctoral de César Acuña en la Universidad Complutense de Madrid no será anulada

Este caso se remonta al año 2010, en donde, según la Fiscalía, el ex alcalde de Trujillo buscó su reelección a través de la entrega de dádivas y la simulación de elecciones internas en su partido político. En la grabación se escucha que César Acuña afirma que beneficiará a 10 mil familias con víveres.

Para el procurador de la comuna de Trujillo, Jorge Seminario, sí hay pruebas de los delitos que se le imputan al apepista debido a que existen testimonios que reafirman la acusación.

Te puede interesar