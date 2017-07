Cerro San Cristóbal: Viaje de una familia chilena a Lima se convirtió en una tragedia

Una familia compuesta por tres chilenos llegó a Lima el pasado viernes 7 de julio con la ilusión de conocer el Perú. Provenían de un pueblo llamado Navidad, ubicado en la sexta región del país vecino. Tenían el viaje planificado con anticipación y habían juntado todo el dinero que necesitaban para costear su estadía.

Hablamos de Johana del Pilar Soto Cáceres y sus dos hijos, Josefa Osorio Soto, de 16 años, y Franco Osorio Soto, de 23. No viajaban solos. Estaban acompañados de dos chilenos más: Nicole Castillo, de 30 años, amiga de Josefa, y su novio Osvaldo Encina.

El domingo 9 de julio decidieron realizar un recorrido al Cerro San Cristóbal. Pagaron cada uno 10 soles, abordaron el vehículo y durante el trayecto el bus se despistó y cayó a un abismo de 30 metros. Johana del Pilar Soto, madre de los dos jóvenes chilenos, falleció en el accidente. El amigo de su hija, Osvaldo Encina, también perdió la vida.

En Twitter, Claudio Seguel, un publicista chileno publicó una imagen de su tía (Johana del Pilar) junto con sus dos hijos (Franco y Josefa), quienes vendrían a ser sus primos. No se enteró del fatal desenlace por la prensa. Una tía lo llamó para contarle.

Claudio Seguel contó a Perú21 desde Chile que Franco Osorio fue uno de los más afectados. Tuvo un traumatismo encéfalo craneano, una fractura, un hematoma, una hemorragia interna, y se encuentra en Cuidados Intensivos. Mientras que Josefa está bien, aseguró, y ya la dieron de alta.

“Ella (Josefa) no tiene idea que su mamá falleció y nadie le quiso decir hasta que lleguen sus familiares allá, a las 6 de la tarde (hora peruana). Le van a contar todo cuando estén ellos, para retenerla. Ella no sabe dónde está su mamá, está como perdida, con el accidente que tuvo está desorientada. A mí me preguntó, pero no le pude decir”, dijo Seguel, evidentemente afectado.

“Esto es súper fuerte. Estamos todos afectados, toda la familia en Chile. Somos más de 100, súper unidos. Estamos todos consternados. Además, la hermana de Johanna había perdido a su marido y veníamos saliendo hace poco de otra pérdida. Todavía no lo creo”, expresó.

En su opinión, lo que ocurrió no fue un accidente, sino una negligencia. “El bus no tuvo ni siquiera la posibilidad de contenerse ante un muro de protección. Hubo irresponsabilidad tanto del municipio de Lima como la empresa de turismo”, aseguró.

Por eso, lo que siente Seguel, en estos momentos, es impotencia. “Era totalmente evitable todo esto”, afirma, y, pese a todo, no se deja llevar por la emoción.

“Son situaciones que pasan —sostiene el chileno— y no por eso uno va a generar malos sentimientos por una ciudad tan maravillosa como Lima. Son situaciones específicas que pudieron haber pasado en Brasil, en Bolivia, hasta en Chile. La culpa es la falta de responsabilidad del ser humano”.

